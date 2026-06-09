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Dominic Seldis (54) heeft reden om nog geen Nederlands te spreken: ‘Maar mensen willen me deporteren’

Dominic Seldis woont al jaren in ons land, maar spreekt nog altijd geen Nederlands. Daar heeft hij een goede reden voor, vertelde hij gisteravond op televisie. Ondertussen wordt de 54-jarige Britse muzikant online continu ‘afgemaakt’ om het feit dat hij onze taal niet spreekt.

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Dominic Seldis trad in 2008 toe tot het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. De meeste mensen kennen hem als jurylid van Maestro (AVROTROS), het programma waarin BN’ers dirigent leren (of moeten) spelen. Dit voorjaar boekte Maestro een finale-kijkcijferrecord (2,1 miljoen en door uitgesteld kijken richting 3 miljoen), vooral dankzij de fenomenale winnaar Jamai Loman.

Dominic Seldis krijgt (zeer) negatieve reacties

De deelnemers worden door Dominic Seldis in het Engels toegesproken. De vrolijke contrabassist wordt minder vrolijk van alle (zeer) negatieve reacties die hij daarop krijgt. Gisteravond vertelde hij in de eerste aflevering van het programma Goed Verhaal hoe het nou komt dat hij nog geen Nederlands spreekt. Erik Dijkstra spreekt in de BNNVARA-reeks met mensen die een boek uitbrachten, waarvan Dijkstra na het lezen dacht: „Wát een goed verhaal.”

📗 Andere gasten in Goed Verhaal Auke Kok was gisteravond de tweede gast van Erik Dijkstra. Hij schreef een vuistdik boek over NSB-leider Anton Mussert. Eerder deed Kok dat over Johan Cruijff. Andere gasten zijn binnenkort oud-topatlete Dafne Schippers, arts Diona d’Hondt, voormalig Tour de France-winnaar Lucien Van Impe en oud-politieman John Pel (over de zes doden bij een schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn).

Ontdekking sloeg bij Dominic Seldis in als een bom

Goede verhalen kunnen ook treurig zijn. Erik Dijkstra bezoekt Dominic Seldis. Diens vrouw Floor de Wit vraagt haar man over de koffie: „Wat wil je schat, flat white?” Seldis: „Yes, please.” Zo gaat het thuis altijd: Floor spreekt Nederlands, Dominic verstaat het, maar praat Engels terug. Samen schreven zij een boek waarin dat onderwerp aan bod komt.

Erik Dijkstra leest voor: „Ik kwam er pas tijdens het schrijven van dit hoofdstuk achter dat er een connectie bestaat tussen dyslexie en moeite hebben met het leren van een vreemde taal. Dat maakte een hoop in mij los. Nooit heb ik die twee zaken aan elkaar gekoppeld. Deze ontdekking sloeg in als een bom.”

Dominic Seldis luistert en reageert: „Ik kreeg mijn hele leven te horen dat ik dom was.” Omdat hij nooit gefocust was op zijn dyslexie en voor hij 8 jaar was nooit in aanraking kwam met een vreemde taal, kon het zijn dat hij een nieuwe taal zeer moeilijk leert. De wetenschap toonde dat aan. Het geldt niet voor iedereen met dyslexie, maar voor Seldis wel.

Reacties zonder voorkennis op social media

Terugdenkend zegt Dominic Seldis: „Ik had tienduizenden euro’s kunnen besparen op Nederlandse les. Ik ben zelfs naar de nonnen gegaan.” Op social media roepen mensen om het hardst – en zonder die kennis – dat de muzikant lui is en geen moeite doet. Als Erik Dijkstra hem vraagt wat er nog meer voor reacties zijn, is Seldis heel even stil. Dan: „Deporteer hem. Dat doet pijn. En dat was niet één keer, Erik. We zien het soms dagelijks voorbijkomen. Maar echt, ik zou dólgraag Nederlands kunnen spreken.”

De hele aflevering van Goed Verhaal kun je terugkijken via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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