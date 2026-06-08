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Dikke tranen en boegeroep: zo eindigde het allerlaatste concert van ‘de oude’ K3

Na 48 shows in België en Nederland was het gisteren toch echt zo ver: de K3 Originals Karen Damen (51), Kristel Verbeke (50) en Kathleen Aerts (47) hebben hun laatste concert erop zitten. Die eindigde met tranen die over de wangen biggelden.

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‘De oude’ K3 gaf het laatste optreden in de AFAS Dome in Antwerpen. Veel shows waren dit jaar ook in Rotterdam Ahoy te zien. Het einde van het concert werd live uitgezonden op de officiële social media-accounts van K3 Originals. Je kunt het slotnummer – en de tranen – in de video hierboven zien. Videoland zond dit voorjaar een van de concerten in Rotterdam uit.

Metro’s lezerscolumniste Salina Martens was afgelopen week ’terug bij K3′. Zij constateerde dat sommige oude teksten nog pijnlijk actueel zijn.

Ook boegeroep bij laatste show K3 Originals

De zangeressen werden aan het begin van de show met luid gejuich ontvangen. De drie Belgen waren er zichtbaar door geëmotioneerd, net als aan het einde. Tussendoor werd het trio even op een luid boegeroep getrakteerd, nadat Karen zei dat dit de laatste keer was dat de fans hen met z’n drieën zouden zien optreden. „Dat had ik beter niet kunnen zeggen”, zei ze met een grimas. De zangeres herpakte zich door te stellen dat iedereen in de zaal nog heel klein was toen ze K3 voor het eerst zagen. Kristel deed er een schepje bovenop door aan te nemen dat die fans nu zelf ook kinderen hadden. Voor alle grootouders in de zaal werd vervolgens Oma’s Aan De Top gezongen.

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Kassa: 45 miljoen euro voor alle optredens bij elkaar

Voor de bijna vijftig concerten van K3 werden 812.000 kaartjes verkocht, een record voor producent Studio 100 van Gert Verhulst. Waar hij K3 deze lente naar Nederland bracht, komt hij volgend jaar september met de musical Flodder. Alle reünieshows bij elkaar bleken goed voor de kassa: 45 miljoen euro kwam er door Karen, Kristel en Kathleen binnen.

De ‘originals’ sloten af met hun allereerste hit, Heyah Mama en tranen op de wangen. De allerlaatste woorden die klonken: „Vergeet nooit: ik ben Karen, ik ben Kristel, ik ben Kathleen, voor altijd jullie K3.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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