Demonstratie bij theatershow Thijs Römer, maar ook: ‘Een indrukwekkende voorstelling’
Negen mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij het theater waar Thijs Römer met een voorstelling op het podium staat. De Telegraaf zag er mensen staan die bordjes vasthielden met teksten als ‘Geen tweede kans ten koste van slachtoffers’. Op een muur stond ‘pedo’.
Thijs Römer werd in 2023 veroordeeld voor onlinemisbruik van minderjarige meisjes. Deze week werd bekend dat de acteur weer op de planken staat met de voorstelling Een vorm van Eenzaamheid. Daarin reflecteert hij op zijn veroordeling en de periode daarna. Telegraaf-verslaggever Jan Uriot en Jordi Versteegden zeiden daarop in een podcast: „Allemaal leuk en aardig, maar hoe moet dit voor de slachtoffers zijn?”
Thijs Römer in omgebouwde loods in Amsterdam-Noord
De afgelopen dagen klonk van verschillende kanten kritiek op de voorstelling. De Amsterdamse locatie waar Thijs Römer speelt, werd het mikpunt van bedreigingen. Het is geen officieel theater, maar een soort gebouwde studio in een loods in Amsterdam-Noord.
De Telegraaf besloot in de persoon van Matthijs Alberts te gaan kijken. Hij zag de demonstranten, maar ook de vierde van de zes voorstellingen. Alberts telde zeker negen journalisten. Wat iedereen er ook van vindt, hij zag dat Thijs Römer „een indrukwekkende voorstelling” heeft gemaakt. Hoe dat zit, hoor je in de video hierboven.
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