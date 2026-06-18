Boer Geert in huwelijksbootje gestapt na ernstig fietsongeluk: ‘Anders dan we hadden voorgesteld’
Boer Geert, die in 2014 meedeed aan Boer zoekt Vrouw, is in het huwelijksbootje gestapt met zijn grote liefde Lenie. Het huwelijk volgt op een ingrijpende gebeurtenis: Geert raakte eerder dit jaar zwaar verlamd na een ernstig fietsongeluk.
In een gesprek met Story vertelt Lenie dat zij en Geert elkaar in april van dit jaar het ja-woord hebben gegeven.
Boer Geert maakte val van twee meter
„Het was een prachtige dag. Alleen anders dan we ons hadden voorgesteld”, zo vertelt ze. Dat heeft te maken met het heftige fietsongeluk dat Geert in maart kreeg. Op de eerste dag van hun fietsvakantie in de Algarve werd Geert onwel op de fiets, waarna hij ten val kwam en twee meter naar beneden viel.
Boer Geert verblijft in zorgcentrum
Boer Geert moest maar liefst drie kwartier worden gereanimeerd door een fietsmaatje en werd uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na een maand te hebben gerevalideerd in Portugal werd hij met een speciaal ambulancevliegtuig overgevlogen naar Nederland. Inmiddels verblijft hij in een zorgcentrum in de buurt van Groningen.
Volgens Lenie stond het huwelijk al voor het ongeluk vast. „Het was geen overhaaste beslissing. We hebben er alleen andere invulling aan gegeven.” Hoe hun dag eruitzag, wil ze niet vertellen. Lenie geeft aan dat ze allebei erg gesteld zijn op hun privacy.
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