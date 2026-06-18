Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Boer Geert in huwelijksbootje gestapt na ernstig fietsongeluk: ‘Anders dan we hadden voorgesteld’

Boer Geert, die in 2014 meedeed aan Boer zoekt Vrouw, is in het huwelijksbootje gestapt met zijn grote liefde Lenie. Het huwelijk volgt op een ingrijpende gebeurtenis: Geert raakte eerder dit jaar zwaar verlamd na een ernstig fietsongeluk.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

In een gesprek met Story vertelt Lenie dat zij en Geert elkaar in april van dit jaar het ja-woord hebben gegeven.

Boer Geert maakte val van twee meter

„Het was een prachtige dag. Alleen anders dan we ons hadden voorgesteld”, zo vertelt ze. Dat heeft te maken met het heftige fietsongeluk dat Geert in maart kreeg. Op de eerste dag van hun fietsvakantie in de Algarve werd Geert onwel op de fiets, waarna hij ten val kwam en twee meter naar beneden viel.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Boer Geert verblijft in zorgcentrum

Boer Geert moest maar liefst drie kwartier worden gereanimeerd door een fietsmaatje en werd uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na een maand te hebben gerevalideerd in Portugal werd hij met een speciaal ambulancevliegtuig overgevlogen naar Nederland. Inmiddels verblijft hij in een zorgcentrum in de buurt van Groningen.

Volgens Lenie stond het huwelijk al voor het ongeluk vast. „Het was geen overhaaste beslissing. We hebben er alleen andere invulling aan gegeven.” Hoe hun dag eruitzag, wil ze niet vertellen. Lenie geeft aan dat ze allebei erg gesteld zijn op hun privacy.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

Reacties