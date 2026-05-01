Duizenden mensen applaudisseren luid voor overleden Jade Kops

Duizenden mensen hebben vrijdag aan het begin van de middag in Naaldwijk met een luid applaus een laatste eer bewezen aan sociale-mediapersoonlijkheid Jade Kops. Buiten het WestlandTheater De Naald, waar het besloten afscheid plaatsvond, vormden belangstellenden uit heel Nederland een erehaag.

Na de besloten dienst kwamen de genodigde familie en vrienden van Kops naar buiten en voegden zich in de erehaag van tieners en volwassenen. De kist werd onder begeleiding van het nummer I Will Always Love You van Whitney Houston naar de rouwauto gedragen. Ook werd er een moment van stilte gehouden. Daarna reed de witte rouwauto, met het kenteken ‘Jade’ en een foto van Kops zichtbaar in de wagen, langs de aanwezigen. Onder hen waren ook BN’ers als Claudia de Breij, Emma Kok, Nicolette van Dam en Bas Smit.

Kops overleed op 19-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zeldzame vorm van kanker. Ze werd in Nederland bekend door haar openheid over het leven met de ziekte op Instagram. Ook schreef ze het boek Voor altijd jong.

ANP

