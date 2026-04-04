Magtel de Laat (28) wil nog niet geloven dat We Will Rock You werkelijkheid wordt: ‘AI heeft toch geen bezieling?’

Magtel de Laat overtuigde zondag tijdens de première totaal in We Will Rock You, die beroemde musicaltitel van Queen. Komt dat even goed uit: Metro had haar voorafgaand aan het premièreweekend gesproken. Maar eigenlijk wisten we dat wel: zij is de afgelopen jaren snel een grote musicalmevrouw geworden, al wil Magtel zelf veel meer, als het haar gegeven is.

We spraken Magtel de Laat uiteraard over We Will Rock You (in Metro’s recensie is haar Somebody to Love als het hoogtepunt van de show bestempeld). Maar juist ook over het onderwerp van We Will Rock You: AI (kunstmatige intelligentie) dat in de toekomst de muziek bepaalt, in een wereld waarin pop en rock verboden zijn. Dat laatste gaan we nog even niet meemaken, maar dat AI misschien belangrijker wordt dan Magtels stem? Ze vindt het, zacht uitgedrukt, een dingetje.

Magtel de Laat in de tv-zoektocht voor Grease

Nederlandse tv-kijkers leerden Magtel de Laat (28) begin 2023 kennen in Op Zoek Naar Danny en Sandy, de hoofdrollen voor de musical Grease. Magtel werd tweede, dus geen Sandy, maar deed wekenlang tv-ervaring op. Op dat moment was zij al aangenomen als Maria Magdalena in Jesus Christ Superstar. Daarna volgde voor de Brabantse een hoofdrol in Het Geluk van Limburg. Bijzonder: zij speelde als twintiger de vrouw van zeventiger Huub Stapel.



De hoofdrollen stapelen zich op, nu zij tot medio november als Scaramouche in We Will Rock You te zien is. Scaramouche is een buitenbeentje in een toekomstige wereld waarin muziek slechts digitaal gecomponeerd mag worden. Zij is, samen met Galileo Figaro (Brecht van Arnhem), wars van de regels van Killer Queen (Nyassa Alberta) en komt in opstand. Mensen willen het graag zien: de ticketverkoop voor de productie van Albert Verlinde ligt zo rond de 100.000 inmiddels.

Met de Uber naar We Will Rock You

Al die mooie rollen zorgden er wel voor dat Magtel de Laat haar werk in de coverband DRIVEN heeft moeten opgeven. Talloze keren zette de groep feesttenten en partijen op z’n kop. Als DRIVEN een invalster nodig heeft en Magtel kan, dan springt ze zo het podium weer op. In de band heeft Magtel de Laat Queen ook vele keren gezongen. „Don’t Stop Me Now en We Are The Champions, dat is natuurlijk lekker. Ik ben sowieso Queenfan.”

Metro treft haar in de dan nog rustige artiestenfoyer van het DeLaMar-theater in Amsterdam. Af en toe komt Lucas Hamming even met ‘haaaaaaaai’ binnenhollen, maar dat is het wel. Dagenlang reist de musicalactrice al vanaf haar dorp in de buurt van Tilburg naar de hoofdstad. Parkeren doet zij met drie collega’s in Gaasperdam, om vanaf daar een Uber te pakken.

Scaramouche wil niet meelopen met de rest

Scaramouche is in vele versies over de wereld een stoere, soms wat cynische dame gebleken. Wat voor type heeft Magtel de Laat van haar willen maken? „Een vrouw die redelijk dicht bij mezelf ligt. Ik speel tot nu toe best wel powervrouwen die met een lekkere nuchtere instelling zeggen waar het op staat. Dat doe ik in deze We Will Rock You ook en dan een beetje droog. Dat vind ik leuk, ik houd wel van droge humor. Scaramouche is boos op de wereld, omdat iedereen in een stramien moet lopen en iedereen er op een bepaalde manier uit moet zien. Zo is zij niet, ze wil eigenheid en eigen muziek. Niet meelopen met de rest. Van haar moet iedereen lekker zijn zoals hij wil zijn, dragen wat hij wil dragen en zeggen en doen wat hij wil.”

Scaramouche kan dat allemaal willen, maar de realiteit anno 2026 is dat we een computer een opdracht kunnen geven met ‘componeer een Jesus Christ Superstar-song in de stijl van Magtel de Laat’. De artiest schudt even haar hoofd: „Van de zotte…” Als Metro haar voorhoudt dat haar vak over een x-aantal jaar misschien niet meer bestaat, is er heel even stilte. „Nou ja, dat is natuurlijk wel de moraal van We Will Rock You. En toch hè… toch denk ik dat muziek gaat om de live-ervaring en dat je daarbij het ambacht ziet. Dat je met eigen ogen ziet dat iemand de longen uit haar lijf aan het zingen is. Dat kun je toch niet vervangen door AI? De bezieling voel je dan helemaal niet.”

Magtel de Laat zingt liever een keer een nootje mis

Magtel de Laat vindt het zelfs de taak van artiesten om de totale muzikale overgave aan AI tegen te gaan. Naïef is ze tegelijkertijd ook niet. „Gisteren vertelde onze Uber-chauffeur dat hij in Dubai in een Tesla zonder stuur had gereden. Met vijf passagiers zat hij in een auto die zelf stuurde, dus tja.. Maar nogmaals, ik wil me eraan vasthouden dat wat ik doe niet te vervangen is door een computer. Het mooie aan live is dat er ook weleens een nootje mis gaat, een vinger op de verkeerde toets wordt gezet. Of je doet een rondje extra omdat het publiek het optreden zo lekker voelt. Dat kun je gewoon niet vervangen.”

Sommige kinderen willen juf worden, of dokter. Hoe was dat bij de kleine Magtel de Laat? De artiest in haar blijkt er al lang te zitten en haar hoop op eeuwige live-muziek is daarmee logisch: „Ik wist absoluut als kind al dat ik iets met muziek wilde doen. Zingen en dansen zat er al heel vroeg in. Misschien komt dat door mijn opa, die in een duo zong. In Reusels dialect. Ik weet niet beter dan dat opa moest gaan zingen en heel veel optredens had. Ik vond dat fascinerend.”

De ambitie van Magtel de Laat

Nu acteert, zingt en danst Magtel maandenlang onder de veilige musicalvlag van We Will Rock You, maar zelf songs schrijven – en niet die robots dus! – is iets wat zij „zeker ambieert”. Ambitie geldt ook voor acteren in series of films, maar het is allemaal toekomstmuziek: „Ik wil niet alles maar half en los doen. Als ik iets doe, dan doe ik dat goed en met volledige focus. Maar het staat op de planning om lekker de pen te pakken. Tot nu toe mag ik echter toffe musicals doen.” En dat leverde niet alleen werk op, maar ook een nominatie in 2024: die voor de Musical Awards, categorie aanstormend talent. „Dat vond ik nogal een eer en ook heel mooi, omdat op die avond ons vak wordt gevierd.”

De Queen-songs van Scaramouche in We Will Rock You zijn I Want To Break Free, Somebody to Love – die twee solo – en met anderen Under Pressure, Headlong, Who Wants To Live Forever en Hammer to Fall. En aan het einde met de hele cast We Will Rock You, We Are The Champions en – uiteraard – Bohemian Rhapsody. Uit die laatste hit der hits komt het personage van Magtel de Laat. In de Top 2000 stemt de ene helft van de bevolking het nummer jaarlijks naar nummer 1, de andere helft van de natie háát het lied en wordt dan boos. Tot welk kamp hoort Magtel?

„Het eerste, natuurlijk. Bohemian Rhapsody is zo’n klassieker. Er zit zoveel in die song, het zijn eigenlijk vijf nummers in één. En ja, natuurlijk vul ik hem in bij het stemmen op de Top 2000.”

