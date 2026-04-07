Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Collega-coach over rel Joost Klein en Koen Wauters in The Voice: ‘Scheet in een fles’

Tijdens de opnames van The Voice van Vlaanderen ontstond er onlangs een rel – of nou ja, een hoogoplopende woordenwisseling tussen de coaches Joost Klein en Koen Wauters (Clouseau). Een collega-coach reageerde er vandaag op, op de Nederlandse radio (3FM).

De situatie tussen Joost Klein en Koen Wauters speelde zich af tijdens de Cross Battles, waar de spanning tussen de teams voelbaar was. Metro schreef er vorige week al over. Volgens betrokkenen bij The Voice van Vlaanderen greep de productie kort in om de rust te laten terugkeren. Daarna werden de opnames overigens zonder verdere problemen hervat.

Nuchtere reactie op Joost Klein en Koen Wauters

Coach Mathieu Terryn, zanger van de band Bazart, reageerde vanochtend bij Wijnand & Jamie op 3FM. Terryn is nuchter over de ontstane commotie. „Er is van een mug een olifant gemaakt. Of hoe zeggen we dat in Vlaanderen? Het was een scheet in een fles”, zegt Terryn lachend in de video boven dit artikel. „In zo’n competitie lopen emoties soms hoog op, maar dat hoort erbij. Uiteindelijk werd alles snel uitgepraat en de sfeer op de set is prima.”

De zanger, die de Bazart-single Nacht in Amsterdam kwam promoten, benadrukt dat The Voice van Vlaanderen draait om passie en betrokkenheid. „We gaan in het heetst van de strijd wel voor ons team.”

Het is niet voor het eerst dat Joost Klein zijn mening niet onder stoelen of banken steekt:

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties