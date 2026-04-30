Gert Verhulst onthult één zekerheid over Flodder-musical: ‘Buurman, wat doet u nu?’

De films en serie van Flodder zijn een ‘miljoen keer’ op tv geweest, maar nu staat er ook een musical op de planning. Die komt uit de koker van Dick Maas, de bedenker van Flodder, en Gert Verhulst van Studio 100. Verhulst vertelde vanmorgen in De Coen & Sander Show wat we mogen verwachten. Zit die beroemde zin erin?

Gert Verhulst kennen we natuurlijk van de meiden van K3 en Kabouter Plop, maar ook van de musicalhit 40 – 45 over de Tweede Wereldoorlog. Die musical blijft voorlopig wegens volle zalen in Barneveld nog wel even draaien, maar maakt in september 2027 tijdelijk plaats voor Flodder, de Musical! Dan is het even geen oorlog meer in Midden-Nederland, maar strijkt de ’tokkiefamilie’ Flodder neer in de keurige villawijk Zonnedael.

Twaalf jaar geleden zou er ook al een musical komen, toen in de theaters en geproduceerd door Albert Verlinde. Die ging uiteindelijk door onenigheid over rechten niet door.

Nieuwe musical als een actiefilm, maar dan live

Gert Verhulst kijkt uit naar een nieuw succes, vertelde hij Coen Swijnenberg en Sander Lantinga (je hoort hem in de video hierboven). „Een project als Flodder verdient natuurlijk veel meer dan een klassieke musical in een klassiek theater. En het wil nu lukken dat wij al een tijdje in Barneveld een heel spectaculaire musical hebben staan. 40 – 45, met bewegende tribunes, heel spectaculaire toestanden. En ja, eigenlijk is dat wat Flodder verdient. Een soort van actiefilm, maar dan live.”

📺 Nog meer op komst Ook op Videoland gaat de familie Flodder weer los, op 18 mei al. Niet met de oude verhalen van de jaren 80 en 90, maar een nieuwe serie. De Familie Flodder en bewoners van de rijke buurt Eyckendael (een nieuwe wijk dus) staan weer lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat deze keer om Kees Junior (Ghislaine van IJperen), maar wel staat haar moeder, Kees, op de stoep, één van de beroemdste Flodders: Tatjana Šimić.

‘Door Flodder zagen we de eerste blote borsten’

Gert Verhulst over de populariteit van Flodder in België: „Flodder is ook in Vlaanderen altijd waanzinnig populair geweest. Heel veel Vlaamse jongetjes zijn ermee opgegroeid. Het waren de eerste borsten die we te zien kregen. Tatjana, die funk geeft in Vlaanderen. Dat heeft ook allemaal een heel grote indruk op ons gemaakt. Buurman, wat doet u nu? Dus we kennen dat hier ook allemaal.”

De quote tegen de buurman komt inderdaad van de eerder genoemde Tatjana Šimić en moet wel de beroemdste zin uit Flodder zijn. Die kan in de musical niet ontbreken, toch? Gert Verhulst: „Nou, ik heb het eerste scenario gelezen, de eerste versie gelezen. En de legendarische zin, Buurman, wat doet u nu?, die zit er uiteraard in. Dat kan ik al verklappen. Voor de rest mag ik nog niet veel vertellen. Maar die ene zin… Dat kan natuurlijk ook niet anders. Ik bedoel, de musical zonder die zin over Flodder, dat zou niet kunnen. Zo simpel is het.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

