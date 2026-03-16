Zoiets als Harry Potter en het Vervloekte Kind hebben we in onze theaters nog nooit gezien

Het langverwachte spektakel Harry Potter en het Vervloekte Kind is dit weekend in première gegaan. En een spektakel, dat is het… Maar is dit toneelstuk vol onwaarschijnlijke trucs zowel voor echte Potterfans als mensen die Harry Potter minder goed kennen een aanrader?

Metro ging met die vraag zaterdagmiddag naar de ‘magische galapremière’ in het AFAS Circustheater in Scheveningen, waar Harry Potter en het Vervloekte Kind exclusief te zien is. Dus ploften we in galajurk (Potter-professional Roos) en smoking (Potter-leek Erik) in de rode stoelen van het werkelijk prachtig omgebouwde theater aan de kust neer.

Harry Potter net zo verbazingwekkend als Soldaat van Oranje ooit was

In de week vooraf spraken we met de man die Harry Potter vertolkt, Valentijn van Hall, die zelf door de voorstelling overdonderd was. Hij stond eerder 2,5 jaar in Soldaat van Oranje. Die hitmusical verbaasde theaterminnend Nederland jaren geleden door langs de scènes draaiende tribunes. Nu is er opnieuw sprake van verbazing. Dat is positief bedoeld: een show als deze is in Nederland niet eerder vertoond.

In Londen (daar duurde Harry Potter en het Vervloekte Kind aanvankelijk tussen de vijf en zes uur) sinds 2016 wel, net als in andere wereldsteden. Nu is Nederland eindelijk met een ‘korte versie’ van drie uur aan de beurt. Toneel kan – zeker voor jongeren – misschien wat duf klinken, maar dat is het in dit geval allesbehalve. De voorstelling is flitsend, snel, voorzien van muziek en eerlijk gezegd soms zelfs eng. Zeker bij één van de hoogtepunten: spookachtige, monsterlijke Dementors die over het publiek vliegen. Je staat meteen daarna een beetje flabbergasted van je pauzedrankje te nippen. De show kent een leeftijdsadvies ‘vanaf 9 jaar’ en dat is maar goed ook. Voor kinderen is het verhaal bovendien te moeilijk.

Voor de één is 3 uur te lang, voor de ander totaal niet

Je zou kunnen zeggen dat dat laatste voor de Metro-leek ook moet gelden, maar het valt mee. Het verhaal en alle personages volgen is een pittige klus, maar nog net te doen. Voor deze kijker waren de drie uren wel wat veel van het goede. Dat gold totaal niet voor Metro’s Potterprof („het vloog voorbij”). Roos is wat minder fan van Harry Potter en het Vervloekte Kind als boek, dat schrijfster J.K. Rowling negentien jaar na haar wereldberoemde reeks liet afspelen. Dat de letters in Scheveningen met acteurs tot leven komen, is wat haar betreft veel meer een voltreffer.

Valentijn van Hall, met hem is een uitstekende hoofdrolspeler uit de hoge hoed getoverd, speelt een inmiddels 37-jarige Harry Potter. Tovenaarsschool Zweinstein heeft hij al lang en breed ingeruild voor het ministerie van Toverkunst, waar hij werkt met zijn vroegere vriendin Hermelien Griffel (Carolina Dijkhuizen). Zweinstein heeft een nieuwe generatie, met onder meer Harry’s zoon Albus (Ward van Klinken) en Roos (Lakshmi Gajadin), dochter van Hermelien en Ron Wemel (Hayo de Kruijf). Nogal verrassend is Albus’ vriendschap met Scorpius (Jary Sluijter), zoon van Draco Malfidus, die allesbehalve een vriend van Harry Potter was.

Metro sprak in de aanloop naar de show zowel met Carolina Dijkhuizen als met Ward van Klinken:

Fout van Harry Potter in het verleden rechtzetten

Het verhaal is op deze plaats in een paar zinnen moeilijk uit te leggen. Heel kort door de bocht wil Albus de dood van Carlo Kannewasser – jaren geleden – ongedaan maken. Zijn vader wordt nog altijd verweten dat er ‘zoveel mensen’ stierven voor de Jongen Die Bleef Leven. Zou het met een tijdverdrijver kunnen lukken? Wat door zo’n vondst zeker lukt: reizen door de tijd. Albus, Scorpius en vriendin Delphini Kannewasser (Lotte Pierik) toveren zichzelf drie keer de geschiedenis in.

De relatie tussen pa en (jongste) zoon Potter is lastig. Albus komt op Zweinstein eerst niet mee en kan ‘niet eens een bezem laten zweven’. Hij worstelt erg met de beroemdheid van zijn vader. Iedereen verwacht daarom een tweede Harry Potter, maar daar heeft hij toch niet om gevraagd?

Hans Klok geniet van magie Harry Potter

Daar laten we het qua verhaal bij en ook de talloze trucs en illusies gaan we niet uitgebreid bespreken (uiteraard). Toekomstig kijkers – met 125.000 vooraf verkochte kaarten zijn dat er al heel wat – kunnen we in elk geval iets moois beloven. Je mond valt werkelijk open als personages binnen no time opeens een heel ander personage zijn of als iemand door een boekenkast wordt verslonden. Illusionist Hans Klok zat tijdens de première in de zaal en zelfs hij gaf na afloop aan iets geweldigs te hebben gezien.

Alleen voor dat spektakel al kun je gerust een kaartje kopen. Je krijgt iets te zien wat niet eerder in het theater in ons land is vertoond. Daar komt nog eens prettig acteerwerk bij. Valentijn van Hall als Harry Potter hebben we al genoemd, maar ook rasacteurs als Annemarie Jung (Minerva Anderling / Dorothea Omber) en Dick Cohen in drie verschillende rollen, zijn helemaal op hun plek. Ward van Klinken bewees zich vorig jaar in de musical Dear Evan Hansen en is als Albus zonder zijn mooie zangstem opnieuw goed.

Jary Sluijter zet (of moet dat) als Scorpius een over de top-personage neer. Niet iedereen zal dat fijn vinden, maar wat Sluijter doet, doet hij wel verdomd goed. Dat geldt al helemaal voor het korte optreden van Sem Gerritsma als werkelijk onuitstaanbare geest op een wasbak van een badkamer waarin zij ooit het leven liet. Wat schitterend gespeeld (gejammerd en geschreeuwd).

Al met al word je bij Harry Potter en het Vervloekte Kind urenlang opgeslokt in een wondere wereld. Het is bijna raar als je werkelijke wereld eenmaal buiten gewoon weer Scheveningen is.

Beoordeling uit 5: 4,5

Meer informatie over de voorstelling en tickets (vanaf 75 euro), vind je bij producent Stage Entertainment.

