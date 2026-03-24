Zo viel Paul de Leeuw 18 kilo af

Afslankmiddelen zijn populairder dan ooit. Televisiepresentator Paul de Leeuw ging ook voor de bijl en viel 18 kilo af door Mounjaro. En hoewel hij zich stukken beter voelt, baalt hij ook dat zijn eetlust zo goed als verdwenen is.

De Leeuw vertelde vanochtend in De Coen & Sander Show bij JOE openhartig over zijn afvalreis. Mounjaro is een wekelijkse injectie die afvallen en bloedsuikercontrole bevordert. Het vermindert de eetlust, zorgt voor een sneller en langer vol gevoel en vertraagt de maaglediging.

Paul de Leeuw is 18 kilo afgevallen voor Mounjaro

„Ik ben afgevallen, jongens”, glundert de presentator in het radioprogramma. „Met zo’n injectie. Ik ben er heel eerlijk over, want het werkt als een gek bij mij. Ik ben 18 kilo afgevallen, ik voel me veel beter. Ik heb een beetje lastige knieën. Dus het was bijna een kunstknieachtige toestand. Als ik afval, heb ik minder last om te dragen. Dat is gelukt. De knieën zitten er nog, en ik loop wat beter, al loop ik nog niet goed.”

💊 Kritiek op afvalmedicatie Ongeveer de helft van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht en 14 procent heeft obesitas, blijkt uit cijfers van het RIVM. Dat zal oplopen tot 64 procent in 2050; we stevenen af op een heuse obesitas-epidemie. Afslankmiddelen lijken de oplossing, maar zijn niet zonder risico’s. Het aantal vergiftigingen door afslankmedicatie is verdubbeld. Ook komen er steeds meer ernstige bijwerkingen naar voren. Verder zouden afslankmiddelen volgens experts verhullen dat er een leefstijlverandering nodig is.

Potentiële bijwerkingen van Mounjaro zijn onder meer maagdarmklachten, waaronder misselijkheid, diarree, braken en verstopping. Maar De Leeuw kampt met iets anders: voor hem is het gebrek aan honger zowel een zege als een vloek.

„Het grootste probleem is dat je geen trek meer hebt. Die food noise (indringende gedachten over eten, red.) is weg, zoals Oprah Winfrey dat noemt. Dat betekent dat je nooit echt meer optimaal kunt genieten van eten. Dat is in de eerste maanden heel erg raar. Als ik uit eten ga is dat gezellig en leuk, maar het lekkere, het begerige, de hunkering naar eten is er niet meer. Ik hou mijn vingers niet meer in mayonaisepotten. Ik kan gewoon bitterballen aan me voorbij laten trekken. Je moet ook wel echt gezonder eten, anders word je kotsmisselijk.”

