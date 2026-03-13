Valentijn van Hall is nu Harry Potter: ‘In zijn wereld had de Blokker nooit bestaan’

Je zou maar ‘hoofdrol Harry Potter’ op je cv kunnen zetten. Acteur Valentijn van Hall heeft dat net als zijn wereldberoemde collega Daniel Radcliffe voor elkaar. Hij speelt het personage vanaf morgenmiddag tijdens de galapremière van Harry Potter en het Vervloekte Kind in het AFAS Circustheater in Scheveningen. Alle reden voor Metro om Van Hall over zijn magische avontuur te spreken.

Want magisch wordt het, als we de eerste geluiden over de try-outs en de beelden in de trailer hierboven mogen geloven. Metro spreekt Valentijn van Hall kort voor de try-outfase, als hij net het volledige decor voor de drie uur durende toneelvoorstelling vol magie heeft mogen zien.

Van Hall uit Amsterdam is er nog vol van, als hij voor het gesprek de tijd neemt. Weinigen zullen de acteur, die eerder in een aantal tv-series en in het theater onder andere 2,5 jaar in Soldaat van Oranje te zien was, als kandidaat voor de rol van Harry Potter hebben opgeschreven. Aan de andere kant: wie verwachtten we eigenlijk wel? Hoe dan ook, Valentijn van Hall heeft de rol te pakken. Vanaf morgen is hij de inmiddels 19 jaar oudere Potter dan die we kennen uit boeken van J.K. Rowling en films. Harry Potter en het Vervloekte Kind is een toneelstuk van Jack Thorne (ging in 2016 in première in Londen), gebaseerd op een nieuwe verhaal van Rowling. Maandag lees je daarover in een Metro-recensie meer.

Valentijn van Hall voelt zich al Harry Potter

De voortekenen voor deze Harry Potter-show zijn goed. ‘125.000 kaarten verkocht’, roepen posters in steden in het hele land. Valentijn van Hall – als 46-jarige speelt hij een Potter van 37 – is sowieso enthousiast over wat hem nu allemaal overkomt. „Ik voel me inmiddels best wel Harry Potter, ja”, antwoordt hij desgevraagd. „Ik kan dit wel het meest bijzondere project noemen dat ik ooit heb gedaan. Het repeteren is veelomvattend en het stuk prachtig. En dat nog los van alle geweldige effecten en illusies. Los van al die magie vertellen we een mooi verhaal over familiebanden, vriendschap en liefde.”

Metro sprak tijdens een eerdere persdag met Ward van Klinken (Albus Potter, zoon van) en Carolina Dijkhuizen (Hermelien). Je hoort de twee in de video hieronder en leest ze uitgebreider in dit interview.

‘Wereld Harry Potter wordt ook alledaags’

Van Hall en collega’s moeten zich met alle illusie een soort nieuwe Hans Klok voelen, maar hoe ging dat met repeteren? „Hard werken, maar uiteindelijk wordt het ook een soort van alledaags. Een beetje alsof je de afwas doet. Dat zeggende realiseer ik me opeens dat de Blokker in de Harry Potter-wereld nooit had bestaan. Met die toverstok doen de personages werkelijk alles. Het opruimen van hun huis bijvoorbeeld, het is een schroefboormachine en net zo goed een wapen. Briljant gedaan door die Britten.” Overigens is er één bepaalde scene, Van Hall wil natuurlijk niet zeggen wat precies, die iédere dag wordt geoefend. Ook in de toekomst. We moeten geloven dat dat nooit als de alledaagse afwas kan gaan voelen.

Maar als acteur ga je diep. Harry Potter is in deze show een personage met verdriet en een trauma.

Van Hall ontmoette in december ‘de Harry Potter van Hamburg’ en heeft online ook contact met de acteur die op West End Londen de hoofdrol speelt. Ze gaven hem mee hoe je de voorstelling dag na dag geloofwaardig kunt blijven spelen. „Want tja, het is nogal een zware rol. Lichamelijk, maar ook emotioneel. Dat vind ik fantastisch hoor, begrijp me niet verkeerd. Ik worstel er niet mee en haal er, hoe zwaar ook, energie uit. Maar als acteur ga je diep. Harry Potter is in deze show een personage met verdriet en een trauma. De regisseur noemde het een posttraumatische stressstoornis. Harry heeft veel mensen verloren, maar als kind ook onder veel te grote druk gestaan. En dan is er nu ook de vaderzoon-verhouding. Al met al is het pittig en uitdagend. De Duitse acteur die ik sprak, dronk op dat moment zijn eerste biertje in twee weken. Dat je goed voor jezelf moet zorgen en rust pakt, leek me meteen een goede tip.”

Dubbele voorstellingen in het weekend

Zo’n zware show spelen is voor Valentijn van Hall niet nieuw. In Soldaat van Oranje stond hij ook uren op het podium. „Al die theatermeters maken hebben me geholpen, met name ook het werkschema. Toen ik bij Soldaat begon, speelden we nog zes dagen per week en soms twee voorstellingen per dag. Hoewel we in Scheveningen op maandag en dinsdag vrij zijn, treden we zowel op zaterdag als zondag twee keer op. En soms komt er nog een dinsdag bij. Harry Potter en het Vervloekte Kind is weliswaar een toneelstuk, maar er zitten veel mensen met een musicalachtergrond in. Zij zijn zo’n werkschema gewend en hebben een ijzeren discipline. Ik noem de show bijna een musical waarin niet gezongen wordt en ben blij dat ik de ervaring van Soldaat van Oranje kon meenemen. Deze hoofdrol betekent voor mij echter er nog een paar tandjes bovenop.”

Van Hall kun je ook boeken voor dagvoorzitterschappen, maar kan wordt door het zware schema ‘kon’. „Dat heb ik maar even op een zijspoortje gezet. Op een gegeven moment ga ik eens rustig kijken op of dat gebied nog iets mogelijk is.”

Zelf een Harry Potter worden

De hoofdrolspeler is al langer een fan van de Harry Potter-boeken en -films. Waarom hij in Scheveningen misschien nog wel meer op z’n plek is: als aan de kleine Valentijn vroeger gevraagd werd wat hij later wilde worden, dan zei hij geen profvoetballer of piloot, maar tovenaar. „Haha ja, dat heeft me altijd gefascineerd. De grootste reden dat ik als kind tovenaartje wilde worden, was dat je dan alles zou kunnen. Je kan alles doen wat je wil en zijn wie of wat je wil. Als mens kan ik mijn hele leven al niet echt kiezen en als kind dus ook niet. Het idee dat je iedere keer weer iets anders kunt doen en buiten de realiteit kan stappen, die fantasie vind ik mooi. Maar goed, als acteur doe ik uiteindelijk ook niet anders.”

Gaan we eigenlijk een voor de fans vertrouwde Harry Potter zien? Of krijgen we een Valentijn van Hall-versie? „Ik ben aan de ene kant gaan zoeken naar een vorm die herkenbaar is. Mensen willen in mijn personage wel gewoon Harry zien. Maar ik probeer ook een andere kant van hem te laten zien. Tijdens het repeteren heb ik de bril steeds op gehad en onlangs voor het eerst ook de pruik. Dan voel ik me in ieder geval écht Harry Potter. Ik ben benieuwd hoe het publiek het gaat ontvangen.”

Meer informatie over Harry Potter en het Vervloekte Kind in Scheveningen vind je hier.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

