Robert ten Brink biecht op: ‘Salarissen van presentatoren onder druk’

Het tv-landschap verandert. Jongeren kijken vaker via streamingsplatformen zoals Netflix of Videoland, de reguliere tv-zenders worden steeds minder aangezet. Dat merkt ook Robert ten Brink, die een week geleden al zei dat hij tegenwoordig vrijwel niet meer wordt gebeld voor nieuwe tv-klussen. Aan tafel bij de podcast Doorzetters gaf hij aan dat dat doorwerkt in de salarissen van presentatoren.

Afhankelijk van bij welke omroep – commercieel of niet – je zit, kan het salaris van een presentator nog best oplopen. In 2024 schreef Metro nog dat destijds Linda de Mol, Wendy van Dijk en Chantal Janzen het best verdienden. Dat komt door oudere contracten die zij in de concurrentiestrijd tussen de zenders afsloten.

„Het modaal inkomen in Nederland is iets van 35.000 euro (in 2026 is dat 48.000 euro bruto per jaar, red.). Daar zitten 99 van 100 presentatoren, ook bij de NPO, dik boven. Medelijden hoeven we nog lang niet te hebben”, aldus Marco Louwerens, voormalig zenderdirecteur van Talpa.

Robert ten Brink over salarissen van presentatoren

Maar volgens Ten Brink staan die salarissen nu onder druk: „In mijn geval zeker. Ik zit natuurlijk niet meer bij de top van de top. Dat zat ik wel, maar je wordt ook afgerekend op het aantal programma’s dat je doet. Er wordt steeds gezegd dat er minder geld is, maar daar geloof ik niks van, want al dat geld gaat naar andere zaken.”

Volgens Quote, het blad dat zich veel bezighoudt met vermogen en geld van ondernemers, had ‘Doctor Love’ Robert ten Brink in 2024 een eigen vermogen van 519.426 euro. Dat was te zien op de jaarrekening van de enige BV die op Ten Brinks naam staat. Het jaar ervoor stond er vrijwel hetzelfde bedrag onder die post.

