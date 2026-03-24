PowNed over Ruud de Wild, die live op de radio opstapte na online haat: ‘Alle perken te buiten’

Ruud de Wild stapt gisteren live op uit zijn radioshow De Wild In De Middag. Hij was de online haat – tot doodsbedreigingen aan toe – wegens vermeend racisme meer dan zat. PowNed reageerde gisteravond in Nieuws van de Dag. Is de radio-dj voorgoed verdwenen?

Nou, nee. Ruud de Wild lijkt tijdelijk gestopt. Hij ontving doodsbedreigingen vanwege een gesprek dat hij een paar weken geleden voerde met documentairemaakster Julie Ng over haar film Meer dan Babi Pangang. Ng vond dat zij tijdens het gesprek werd blootgesteld aan stereotypen. Zij diende met haar producenten een klacht in bij de NPO, omroep PowNed en het Commissariaat voor de Media. De filmmakers blijven achter hun klacht staan, nadat De Wild excuses maakte voor het slechte interview, maar niet voor het vermeende racisme. Overigens gaven zij gisteren wel aan de haat die De Wild over zich heen kreeg, te betreuren.

Ruud de Wild leest haatberichten voor

Op NPO Radio 2 las Ruud de Wild gisteren een aantal vreselijke berichten voor, die hij heeft gekregen, „waar de honden geen brood van lusten”. Bijvoorbeeld dat mensen hopen dat hij weer kanker krijgt (De Wilde leed aan darmkanker). Je hoort ze in de video boven dit artikel. De druppel: „Op een gegeven momenten werden ook mijn kinderen ermee geconfronteerd. Dat is voor mij het moment dat alles verandert. Daar ligt mijn grens. Genoeg is genoeg.” De Wild voegde voor hij opstapte nog toe: „Ik ben helemaal geen racist.”

‘Niet het sterkste interview’

Dominique Weesie, baas van Ruud de Wilds omroep PowNed, reageerde bij Nieuws van de Dag: „Ik denk dat Ruud tijdelijk even van de antenne is.” Over het eerdere gesprek dat met Julie Ng op de radio gevoerd werd, zegt Weesie: „Niet zijn sterkste interview, dat heeft hij ook direct toegegeven. Maar om Ruud de Wild nu te betichten van racisme, gaat wat mij betreft alle perken te buiten. Dat de makers Ruud vorige week nogmaals van racisme betichtten, heeft blijkbaar olie op het vuur gegooid. Daardoor heeft hij niet één, niet twee, maar talloze bedreigen en doodsbedreigingen binnengekregen. Dat heeft zijn weerslag ook gekregen op zijn kinderen, die er op het schoolplein over worden aangesproken. ‘Je vader is een racist.'”

Weesie weet dat online haat zo’n beetje gemeengoed is in ons land, maar wijst ook op jaren geleden, toen Pim Fortuyn bij Ruud de Wild, voordat hij minuten later werd vermoord, in de uitzending zat. „Het komt bij hem net even wat harder binnen.” Weesie spreekt van ‘een uit de hand gelopen grapje’. „Dat kun je niet leuk vinden. Maar wat mij betreft trekken de makers een grote broek aan en zijn zij alleen maar bezig om extra aandacht te genereren voor hun film.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

