Céline Dion kondigt concertreeks in Parijs aan

Céline Dion heeft een concertreeks in Parijs aangekondigd. Het gaat om een serie van tien concerten, meldt zij op Instagram. De eerste is op 12 september, de laatste op 14 oktober. De optredens zijn in de La Défense Arena.

De Canadese zangeres treedt al jaren vrijwel niet meer op en is nauwelijks in de openbaarheid, omdat ze lijdt aan het stiff-personsyndroom. In 2024 trad ze eenmalig op tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Er werd al gehint op mogelijk nieuws dat op haar 58e verjaardag, maandag, naar buiten zou komen.

De voorverkoop voor de shows begint op 7 april. De registratie voor de reeks begint op 31 maart, via de website van de zangeres. Dion heeft een filmpje ingesproken waarop zij de aankondiging doet.

Nerveus

Dion zegt dat ze zich weer goed voelt de laatste tijd: „Ik zing weer, en dans zelfs weer een beetje.” Ze zegt nerveus te zijn voor de concerten. „Maar ik ben vooral dankbaar dat ik dit weer kan doen. En ik kan niet wachten om weer op het podium te staan.”

Ook bedankt zij alle fans voor de steun die zij de afgelopen jaren heeft ontvangen: „Ik heb jullie gebeden, steun en warmte gevoeld. Zelfs op de moeilijkste momenten waren jullie er. Jullie hebben mij op zoveel manieren geholpen.”

ANP

