AI-toekomstbeeld We Will Rock You na 24 jaar al werkelijkheid, maar Queen blijft overeind

Twee leden van Queen bedachten zo’n kwart eeuw geleden voor de musical We Will Rock You een verhaal dat zich driehonderd jaar later afspeelt. De show tourt, na de première van gistermiddag, 24 jaar later door Nederland. Wat blijkt: het verhaal is sinds de eerste opvoering in 2002 (Londen) al werkelijkheid geworden. Wat – voor altijd lijkt het wel – kaarsrecht overeind blijft staan: de muziek van Queen.

Zou de legendarische voorman Freddie Mercury (aan aids overleden in 1991) ooit hebben kunnen bedenken dat een uitverkocht DeLaMar Theater in Amsterdam in 2026 zijn songs zou meezingen? En dat werkelijk iedereen minstens 80 procent van de nummers kent? Het bleek maar weer tijdens die première in de hoofdstad. Een show die eindigde met de woorden Anyway The Wind Blows, wat tegelijkertijd ook de dresscode was. Metro was erbij.

We Will Rock You met een Coldplay-trucje

We Will Rock You werd in 2010 en 2011 voor het eerst in Nederland gespeeld, toen op een vaste locatie (Beatrix Theater in Utrecht). Pia Douwes was Killer Queen. Nu reist de show onder regie van Paul van Ewijk tot in elk geval november door het land en dat is niet onopgemerkt gebleven. Vier maanden voor de première waren al 50.000 tickets verkocht en daarmee kon producent Albert Verlinde een tevreden man zijn. Hij verwelkomde de gasten gisteren dan ook met een brede glimlach, iedereen wijzend op het pakken van een polsbandje. Je raadt het vast: aan deze We Will Rock You is een Coldplay-trucje gehangen, met iedereen een lampje om de pols. Beter goed gejat, dan slecht bedacht natuurlijk (zie hierboven in de video).

We Will Rock You geldt niet als het sterkste verhaal

Queengitarist Brian May en -drummer Roger Taylor kwamen ooit met het idee voor We Will Rock You, ook de titel van één van hun bekendste hits. May en Taylor bezoeken premières waar ter wereld nog weleens en May met z’n enorme krullenbos grijpt de gitaar soms zelfs. Helaas, dat zat er in Amsterdam gisteren niet in. Samen met auteur Ben Elton smeedden zij er een stuk met kop een staart van, met al die iconische Queen-nummers op een logische plek. Dat zijn er nogal wat overigens. Radio GA GA, Somebody to Love, Killer Queen, I Want To Break Free, We Will Rock You en – als slot – natuurlijk Bohemian Rhapsody: alles en meer komt voorbij. Het is voor Queen en de cast mooi om te merken dat bij elke eerste toon van een song je steeds opnieuw enthousiasme in de zaal voelt.

Op het verhaal van May, Taylor en Elton is in de loop der jaren flink wat gemopperd (dat enthousiasme over de Queennummers en de artiesten die ze zongen, was er altijd wel). Het is inderdaad niet de sterkste musicalvertelling, ook in deze versie gaat het stuk wel erg kort door de bocht richting finish. Niet iedereen zal hard lachen om toegevoegde Nederlandse grapjes, veelal voorzien van titels van singles. Maar ja, altijd brengt een volgende Queensong weer redding.

Pop en rock verboden in een digitale wereld

Voor wie het nog nooit heeft gezien: We Will Rock You speelde zich bij de start af in een toekomstige wereld van 300 jaar verderop. Nu wordt het jaartal in het middenin gelaten (want, zoals gezegd, behoorlijk achterhaald met computers die nu muziek maken). De AI-planeet ‘was lang geleden aarde’, vertelt de stem van Govert Meit. De jeugd is hun wezen en de ziel kwijtgeraakt. Zij lopen als robots rond in onder meer – leuk vormgegeven – QRcode-joggingpakken. Grote internetondernemingen hebben het op de AI-planeet voor het zeggen en slechts digitale muziek is toegestaan. Of anders: pop, rock en rock ’n roll zijn streng verboden in de wereld van Killer Queen (Nyassa Alberta met haar gouden strot, zij speelde We Will Rock You ook in Duitsland).

Hoogtepunt van de show

Tussen de GA GA-jongeren zien we twee buitenbeentjes, Galileo Figaro (Brecht van Arnhem, Moulin Rouge) en Scaramouche (Magtel de Laat, Jesus Christ Superstar). Zij zetten zich af tegen de gedigitaliseerde wereld en willen in elk geval anders zijn. Van Arnhem en De Laat ontpoppen zich tot de twee grote sterren van deze We Will Rock You. Wat zijn ze goed, met Somebody to Love door Magtel de Laat als misschien als hoogtepunt (je leest een Metro-interview met haar later deze week). Galileo en Scaramouche sluiten zich door toeval aan bij een groep hippieachtige Bohemians (met onder meer een zeer goede Lucas Hamming). Deze groep is op zoek „naar iets wat ooit The X-Factor werd genoemd”. Ergens ligt nog een muziekinstrument verstopt – al weten ze niet wat dat is – en dat moet worden gevonden.

Prima feest waar je met een gerust hart naartoe kunt

Tja, dat best goed bedachte verhaal is dus nu al werkelijkheid geworden. We Will Rock You kan heus nog wel even mee (nu zijn er veel verwijzingen naar Donald Trump, zonder dat zijn naam ergens klinkt). Maar over 25 jaar? Dan is deze theatervertelling ouderwets, daar kunnen de bedenkers ook niks aan doen.

Je kunt het dan maar beter nog zo goed mogelijk spelen en zingen en dat gebeurt in deze tournee absoluut. Credits voor het grote ensemble, dat een groot aandeel in show heeft. Wat een conditie moeten deze talenten hebben. Dancecaptain Lysanne van der Sijs en choreograaf Kim Duddy hebben er wat moois van gemaakt. Ensemble-feitje: even lijkt het alsof we Ward van Klinken zien, maar die speelt momenteel toch echt Albus Potter in Harry Potter in Scheveningen. Het blijkt echter zijn tweelingbroer Mats, werkelijk twee druppels water.

Staat het eeuwige gemopper over het verhaal de show uiteindelijk in de weg? Totaal niet. Metro beoordeelt musicals altijd op ‘heeft het publiek hierbij een mooie avond of middag?’. Met dank aan de cast en goede liveband is dat absoluut het geval. En al helemaal dankzij Queen. Dit is een prima feest en een geslaagde versie geworden.

Beoordeling uit 5: 4

Meer info over We Will Rock You en alle steden waar de show tot medio november wordt gespeeld, vind je op de website van de voorstelling.

