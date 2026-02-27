Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Reuters: Warner Bros. stemt in met overname door Paramount

Entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery heeft ingestemd met een overname door Paramount Skydance. Dit blijkt volgens Reuters uit een audiofragment van een wereldwijde bijeenkomst van het bedrijf dat door het persbureau is beoordeeld.

Reuters meldt dat de vrijdag ondertekende deal 110 miljard dollar waard is, ongeveer 93,1 miljard euro. „Netflix had het wettelijke recht om het bod van Paramount Skydance te evenaren”, zei Bruce Campbell, hoofd inkomsten en strategie bij Warner, tijdens de bijeenkomst. „Zoals jullie allemaal weten, hebben ze uiteindelijk besloten dat niet te doen. Dat heeft ertoe geleid dat er vanmorgen een overeenkomst met Paramount Skydance is getekend.”

Hiermee lijkt een einde te zijn gekomen aan de overnamestrijd rond Warner. Onlangs deed Paramount een nieuw overnamevoorstel. Daarop liet Netflix weten af te zien van een hoger overnamebod, omdat de deal volgens de streamingdienst financieel niet langer aantrekkelijk genoeg zou zijn.

31 dollar per aandeel

Het voorstel van Paramount bedraagt 31 dollar per aandeel. Ook biedt dat bedrijf aan de vergoeding van 2,8 miljard dollar te betalen die Warner aan Netflix verschuldigd zou zijn als het zich terugtrekt uit hun eerder gesloten deal. Netflix meldt die 2,8 miljard dollar al te hebben ontvangen van Paramount.

Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat Warner de ondertekening van de overeenkomst met Paramount naar verwachting later vrijdag zal bekendmaken.

Verschuiving in mediasector

De overname heeft de aandacht getrokken van de procureur-generaal van Californië, Rob Bonta. Hij heeft verklaard dat de staat de deal onderzoekt en „krachtig” te werk zal gaan bij de beoordeling ervan. De Democratische senator Cory Booker zegt dat zijn kantoor „in de komende dagen” plannen zal aankondigen om toezicht te houden op en kritisch te kijken naar de fusie, aldus een verklaring.

De overname zou een grote verschuiving betekenen in de Amerikaanse mediasector. Warner heeft tal van klassieke films en series in handen, zoals de Harry Potter- en Batman-filmreeksen. Ook heeft het met HBO Max een eigen streamingdienst en heeft het zenders zoals CNN en Discovery Channel. Paramount bezit onder andere de studio achter Top Gun, Mission: Impossible en The Godfather en de zenders CBS, Comedy Central en MTV.

ANP

