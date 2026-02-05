Deel dit artikel: Share App Mail Pin

OM seponeert aangifte van smaad, ingediend door Marco Borsato

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland heeft de aangifte van smaad/laster en het doen van valse aangifte, ingediend door Marco Borsato, geseponeerd. De zanger had een tegenaanklacht ingediend naar aanleiding van een zedenzaak waarvan hij werd beschuldigd.

Borsato werd door een vrouw beschuldigd van ontucht toen zij nog minderjarig was. Daarop beschuldigde de zanger de vrouw en haar moeder van het doen van valse aangifte, smaad en laster. Borsato werd begin december vrijgesproken in de zedenzaak tegen hem wegens gebrek aan bewijs.

Volgens het OM heeft de 59-jarige Alkmaarder begin februari laten weten de vervolging niet te willen doorzetten en heeft het OM deze wens meegenomen in het besluit om te seponeren. De officier van justitie kwam ook tot de conclusie dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is tegen de moeder. Ook schrijft het OM dat het dossier geen kansrijke aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek. Wat betreft de dochter stelt het OM dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een verdenking van een strafbaar feit.

ANP

