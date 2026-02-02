Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlandse Roselilah wint Grammy met nummer van Kendrick Lamar

De Nederlandse producer Roshwita Bacha, beter bekend onder haar artiestennaam Roselilah, heeft een Grammy gewonnen voor haar samenwerking met de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. Het nummer luther, waarop ook zangeres SZA te horen is, kreeg een onderscheiding voor Record of the Year.

Roselilah was met luther ook genomineerd in de categorie Song of the Year, maar die prijs ging naar WILDFLOWER van Billie Eilish. luther kreeg wel een Grammy voor Best Melodic Rap Performance. Lamars album GNX, waar Roselilah ook aan meewerkte, won tevens de prijs voor Best Rap Album.

Een nummer van de Utrechtse viel in 2022 ook al in de prijzen tijdens de Grammy Awards. Destijds werd Family Ties van Baby Keem en Kendrick Lamar bekroond in de categorie Best Rap Performance.

Kendrick Lamar

Kendrick Lamar is voor het tweede jaar op rij de grote winnaar bij de uitreiking van de Grammy Awards. De rapper won vijf prijzen en is met 27 Grammy’s de rapper die de meeste prijzen heeft gewonnen.

Bad Bunny, Jelly Roll en Lady Gaga kregen ieder drie Grammy’s. Bad Bunny won de prijs voor Album of the Year met DeBÍ TiRAR MáS FOToS. De Puerto Ricaanse zanger en rapper is daarmee de eerste Latijns-Amerikaanse artiest die de belangrijkste prijs van de avond in de wacht sleept.

ANP

Reacties