Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Presentator Robert Jensen (52) overleden aan hartstilstand

Presentator Robert Jensen is op 52-jarige leeftijd overleden. Dat werd donderdag op zijn website gemeld. Hij overleed maandagavond aan een hartstilstand.

Volgens het bericht voelde Jensen zich afgelopen weekend niet goed en ging hij naar het ziekenhuis. „We zijn verslagen en verdrietig, maar ook trots en dankbaar voor alles wat Robert ons gegeven heeft.”

Zijn overlijden werd ook gemeld door zijn broer, radio-dj Frank Dane. „Mijn geweldige broertje is er niet meer. Het is zo verdrietig. Ik ga je warmte zo missen lieve, lieve Robert. Waar je ook was op deze wereld”, schreef Dane op Instagram. „Ik kwam naar je toe en tot diep in de nacht was het magisch. Weet niet waar ik zou zijn zonder je. Wat een geluk dat jij mijn broer bent. Voor altijd.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

ANP

Reacties