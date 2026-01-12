Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mister Vrienden van Amstel Guus Meeuwis (22 keer): ‘Als ik niet meer wil, dan bel ik zelf’

Zeg je tegenwoordig Vrienden van Amstel LIVE, dan zeg je ook Guus Meeuwis. We kunnen de 53-jarige Brabander al jaren Mister Vrienden van Amstel noemen. Wat is dat toch, die liefde voor die grootste bruine Amstelkroeg in Rotterdam Ahoy? Metro schoof bij Guus Meeuwis aan om hem dat eens te vragen.

Het is dan vrijdag, backstage in Ahoy, 2,5 uur voor de eerste van veertien uitverkochte shows (200.00 toeschouwers in totaal). De Vrienden van Amstel LIVE is er dit jaar met een recordaantal artiesten – zie kader – en traditioneel samenwerkingen tussen zangers, zangeressen en bands waarvan je dat misschien niet meteen verwacht. Guus Meeuwis ziet er afgetraind uit, duidelijk klaar voor een muziekmarathon.

22 keer Guus Meeuwis op Vrienden van Amstel LIVE?

„20, 21, 22? Ik weet het eerlijk gezegd niet”, twijfelt Guus Meeuwis over de vraag of hij weet voor de hoeveelste keer hij aan Vrienden van Amstel LIVE meedoet. Later zal Songfestivalganger Claude zeggen dat bij zijn debuut twee jaar geleden (hier lees je Metro’s verhaal van die editie) „iets met een jubileum van Guus werd gevierd”. Claude beantwoordt daarmee de vraag: Guus Meeuwis is er voor de 22ste keer in 28 ‘Vrienden van Amstels’.

De laatste keer dat we tegenover Guus Meeuwis zaten, stamt uit coronatijd. Het was overigens een lopend interview, want de succeszanger gaf een rondleiding door 013 in Tilburg waarvoor hij coronaconcerten had bedacht. „54 avonden werden dat toen en meer dan 20.000 mensen. Niet gek”, blikt hij terug op die gekke tijd.

Met vrienden op een hele lange nieuwsjaarsreceptie

22 keer Vrienden van Amstel LIVE is natuurlijk minstens zo uitzonderlijk. Wordt hij al Mister Vrienden genoemd? „Ik denk niet dat die naam ooit is gezegd. Maakt ook niet uit, het is gewoon heel fijn om hier te zijn.” Wie denkt dat Guus Meeuwis wordt gebeld met de vraag of hij de komende editie weer mee wil doen, door gastheer Kraantje Pappie of creatief brein van de show Machiel Hofman bijvoorbeeld: nou nee. „Met Machiel heb ik de afspraak: als ik niet meer wil, dan bel ik zelf. Maar nee, dat moment is nog nooit dichtbij geweest. Ik zie Vrienden van Amstel LIVE als een hele lange nieuwjaarsreceptie. Dat gebeurt anders nooit hè, een maand lang met je collega’s zijn. Dat blijft nog steeds mijn drijfveer en dat dan nog voor 200.000 mensen in Ahoy ook.”

Kunnen die avonden zonder de eigenlijk vermijdelijke ’t Dondert en ’t Bliksemt? Guus Meeuwis: „Alles kan…. ja, alles kan. Maar het is wel fijn als ie erbij is. We hebben het nummer er bij Vrienden weleens als eerste ingeklapt, iets wat ik bij Groots Met een Zachte G (waar hij mee is gestopt, red.) ook ooit heb gedaan. Grappig om te zien is dat als ’t Dondert en ’t Bliksemt later in de show zit, ze hun bier in de lucht gooien. Is het lied de opener, dan zie je ze naar hun biertje kijken met een blik van ‘ja, ik heb ‘m net’. Dan gaat ie niet de lucht in.”

🎤 Line-up Vrienden van Amstel LIVE 2026 De volledige line-up van de 28ste Vrienden van Amstel LIVE bestaat tot en met 24 januari uit: Paul de Leeuw, Emma Heesters, Meau, Douwe Bob, Ronnie Flex, Rolf Sanchez, Kensington, Acda en De Munnik, Claude, Yves Berendse, Kraantje Pappie, Typhoon, The Opposites, Joshua Nolet, Rowwen Hèze, Bente, Lucas & Steve, La Fuente, Danny Vera, Davina Michelle, Flemming, Guus Meeuwis, Son Mieux en Anouk Wolf (winnaar van The Headliner).

Meedenken bij volgende Vrienden van Amstel

Guus Meeuwis denkt zelf mee over de invulling van het bijna 3,5 uur durende evenement. „Dat mag iedereen over z’n eigen bijdrage doen. Als je een goed idee hebt, en dat is volgens mij één van de krachten van het succes, wordt er nooit ‘nee’ gezegd. Er wordt eerst onderzocht of het kan. Lang geleden deed ik voor het eerst een loopronde langs de eerste ring. Het jaar erop vroeg ik: kan dat ook langs de tweede ring? De volgende editie hing er toen een soort van catwalk in de lucht. Er is dan niemand die zegt: Guus, gaan we niet doen. Nee, dan wordt eerst onderzocht of het wél kan. Die gedachtengang heb ik wel meegenomen naar Groots Met Een Zachte G in het PSV-stadion in Eindhoven. De regel ook daar: in een creatieve brainstorm mag je geen nee zeggen.”

Op die manier kwam ook zijn eigenlijk maar rare idee om in de Royal Albert Hall in Londen een concert te geven. Een Nederlandstalig artiest in die imposante hal in Engeland waar tal van wereldsterren stonden? Het is nu tien jaar geleden en Guus Meeuwis kreeg de zaal uitverkocht (al kwamen er vooral een paar duizend Nederlandse fans die kant op). „Mijn foto hangt nog in één van de gangen”, weet de muzikant. „Tenminste, de laatste keer dat ik er was. Ik hang naast BB King.”

Kraantje Pappie en een megafoon

„HALLO MENSEN VAN DE PERS, WAT LEUK DAT JULLIE ER ZIJN! VRAAG ZE DE HEMD MAAR VAN HET LIJF.” Vrienden van Amstel-gastheer Kraantje Pappie verwelkomt de journalisten met een megafoon op zijn bekende manier: de boel even ontregelen. Guus Meeuwis schudt zijn hoofd, maar lacht: „Je moet Kraantje Pappie gewoon níet zo’n ding geven.”

Terug naar altijd maar weer bij Vrienden van Amstel LIVE komen opdraven. Wat zou voor Guus Meeuwis een moment kunnen zijn dat hij zelf belt met de mededeling: ‘Ik ben er niet bij’? „Dat kan zijn als je zelf heel andere plannen hebt en je in januari gewoon echt niet kunt. Maar als ik heel eerlijk ben: er zijn weinig van dat soort momenten die ik kan bedenken.”

Het is voor Meeuwis simpelweg ’te leuk’ en dat voelt hij net zozeer aan de mensen in de zaal. „Het plezier dat wij op het podium hebben en uitstralen, dat werkt aanstekelijk. De kracht van Vrienden is daarnaast ook, volgens mij, het eren van de Nederlandse muziek. We doen niet alleen onze eigen hits, maar putten uit de rijke historie. Liedjes waarvan je dan denkt ‘oh ja!’ en altijd met respect behandeld.”

Guus Meeuwis wil niet ingehaald worden

Andere namen kunnen nog lang niet aan de 22 keer van Guus Meeuwis tippen. Slechts DI-RECT, Xander de Buisonjé, Nick & Simon, Acda & De Munnik, Rowwen Hèze, BLØF en VanVelzen zitten op tien keer of iets meer. „Daarom ben ik ieder jaar hier”, zegt Guus met een knipoog. „Ik wil niet dat ze me inhalen.”

Wat gaat 2026 hem brengen? „Eerst dit en dan even pas op de plaats, liedjes schrijven en opnemen. Voor de rest heb ik nog niets ingevuld eigenlijk, op het festivalseizoen na. Binnen nu en weet ik nog niet, zullen er wel nieuwe plannen of concerten worden vrijgegeven. Eigenlijk wilde ik vorig jaar al een beetje rustig aan doen, maar daar is helemaal niets van gekomen. Dan dit jaar maar wat rustiger. Maar weet je hoe het gaat? Alles is toeval. Vorig jaar werd met na de laatste Groots Met Een Zachte G gevraagd of ik wilde meedoen aan Liefde Voor Muziek, dat is de Belgische Beste Zangers. Daar kwam zoveel uit, tot aan het Sportpaleis in Antwerpen waar ik nog nooit had gestaan aan toe, dat het jaar ‘boem’ in een keer weer vol zat.”

Samenwerking tijdens Vrienden van Amstel LIVE

Heeft Meeuwis een artiest op het oog waarmee hij dolgraag nog eens zo’n traditionele samenwerking bij de Vrienden van Amstel LIVE zou doen? „Oeh…” De zanger moet zowaar even nadenken. „Ik heb al een aardig rijtje. Joshua van Chef’Special ontbreekt echter. Ja, dat moeten we als combi maar eens doen.”

Een paar uur later is het er inderdaad weer niet van gekomen. Joshua Nolet is er wel bij, Chef’Special als band niet. Voor wie nog gaat: we verklappen alvast dat Guus Meeuwis een nogal onverwachte, maar bijzondere en goed gelukte samenwerking met Son Mieux heeft. Twee nummers en twee talen worden door elkaar gespeeld en gezongen, maar dat hebben ze nogal vloeiend voor elkaar gekregen. Op naar Guus’ 23ste dan maar.

Deze editie kun je niet meer bezoeken, want die is uitverkocht. Vrijdag kun je de show wel zien via een live-uitzending op Videoland.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties