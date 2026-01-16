Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Claude (22): ‘Ik had eerst geen idee wat Vrienden van Amstel LIVE was’

Claude, Bente en Davina Michelle gaan vanavond weer volle bak tijdens Vrienden van Amstel LIVE. Je kunt de artiesten van eigen bodem live via Videoland aan het werk zien. Metro schoof bij de drie aan om over dat zo populaire evenement (200.000 toeschouwers bij veertien uitverkochte shows dit jaar) bij te praten.

Davina Michelle is voor de derde keer actief bij Vrienden van Amstel LIVE, onze Songfestivalganger Claude voor de tweede keer en Bente is – na haar succesvolle 2025 – een blije nieuwkomer. Oh ja, er is een artiest die al voor de 22ste keer meedoet. Mister Vrienden van Amstel Guus Meeuwis sprak Metro ook. Zij interview lees je hier.

Of RTL er voor de kijkcijfers verstandig aan doet om Vrienden van Amstel LIVE tegelijk uit te zenden met de herstart van The voice of Holland is een ander verhaal. Eén van de twee zal toch minder goed scoren dan gewend.

Claude houdt al van de Vrienden van Amstel

Terug naar Rotterdam, thuishaven van Vrienden van Amstel. Daar zullen ze niet malen om kijkcijfers, artiesten willen vanavond gewoon weer knallen. Neem Claude. De 22-jarige Noord-Hollander van Ladada komt met zijn eeuwig brede smile aan tafel zitten. Hij heeft er zin in, want zijn debuut in 2024 – Metro was erbij – smaakt naar meer. „Als ‘de vrienden’ bellen, dan is het heel snel ja. Zoveel muziekvrienden, zoveel publiek dat komt kijken, ik vind het fantastisch. Daar maak ik m’n agenda als het kan voor leeg en stel ik zelf een vakantie uit als dat moet. Normaal kom je andere artiesten alleen op festivals tegen en heb je eigenlijk geen tijd om vrienden te worden. Bij Vrienden van Amstel juist wel, we leren elkaar echt kennen.”



‘Pinkpop, Top 2000, ik moest alles nog leren’

Het klinkt bijna bijzonder, maar Claude had voor zijn eerste keer geen idee wat het evenement precies was. En toch is het niet zó gek. De eerste ‘Vrienden’ was er al toen de zanger nog niet eens geboren was, maar hij lag in Congo in Afrika in de wieg. Claude vluchtte met drie broers, drie zussen en zijn moeder naar Nederland toen hij 9 was en belandde via Alkmaar in Enkhuizen. „Ik leerde Vrienden van Amstel eerlijk gezegd pas kennen toen ik voor de eerste keer werd gevraagd. Toen ik Ladada maakte, deed ik dat ook omdat ik het gewoon leuk vond om muziek te maken en te zingen. En zelfs om alleen naar mezelf te luisteren. Maar ja, het ontplofte in no time. Ik kreeg een snelcursus in volwassen worden, maar ook een snelcursus in muziekindustrie en showwereld. Pinkpop, Lowlands, de Top 2000, ik moest nog allemaal leren wat dat was.”

Nu geniet hij met volle teugen, al een paar jaar. Of het nou van een eigen show in Paradiso of een intieme zaal is, of voor al die duizenden in Ahoy. Met wie zou hij in laatstgenoemde Vriendenhal nog eens samen willen zingen, een combi die nog niet is gebeurd? Claude: „Ehm… een liedje met Guus Meeuwis lijkt me fanastisch, en dan een mix van Brabants en Frans.”

Davina Michelle wilde meteen weer naar Vrienden van Amstel

Voor Davina Michelle is het de derde Vrienden van Amstel LIVE. Wat gebeurt er met de Rotterdamse als de telefoon gaat met ‘doe je weer mee’? „Nou… in elk geval was het meteen duidelijk dat ik wilde. Vorig jaar was zo’n vette editie dat ik optrad terwijl er water over me heen regende. Ik vroeg daarna in de kleedkamer aan Machiel (Hofman, de creatieve baas van de show, red.) al: wat kunnen we volgend jaar doen?” Je hebt het op social media misschien al gezien, maar Davina Michelle vliegt door Ahoy. De act is ongelooflijk, ze grijpt zelfs een biertje van de bar om die ergens in het publiek weer weg te geven. Op die schaal werd het alleen eerder door Marco Borsato in de Gelredome gedaan.



‘Elke keer versteld van wat er allemaal kan’

Het past bij Vrienden van Amstel: altijd weer verbazen. „Voor mij is het een soort fundering van het jaar geworden”, zegt Davina. „Je bent na de feestdagen met vrienden en zit hier in Ahoy een maand lang in een bubbel te knallen. Het is samenkomen, ook met publiek natuurlijk, want deze show heeft zo’n naam inmiddels. Niks is te gek, ik sta elk keer weer versteld wat er allemaal kan. Ik vind het zelfs een enorme eer.” De vorig jaar 30 geworden artiest zou niet per se balen trouwens, als ze niet wordt gevraagd. „Het hoeft niet ieder jaar en balen is iets anders. De eerste paar jaar van mijn carrière heb ik het bewust afgehouden toen ik door Duurt te lang zo druk was en ik weinig ervaring had. Nu hebben we gewoon goed contact, altijd netjes en ik geniet.”

In principe kan Davina Michelle op de fiets naar Ahoy, maar op het moment van het gesprek is het buiten te glad. „Het kán, maar ik ben niet echt een ‘fietsert’. Als ik in de zomer in de stad shows of dingen heb, dan pak ik wel de scooter.”

Met welke artiest zou Davina nog een keer samen willen optreden bij Vrienden van Amstel? „Oehhh… hier kan alles. Maar dan kies ik Kensington met de nieuwe zanger. Dat lijkt me een vette combi.”

‘Vrienden van Amstel? Lijkt me leuk, ga ik doen’

Het kon niet anders of Bente (Fokkens, 25) zou haar debuut deze 28e editie bij Vrienden van Amstel LIVE gaan maken. Ze was in 2025 opeens overal, van grote festivals tot – vooral – De Beste Zangers. Door dat tv-programma ontplofte haar populariteit nog eens extra en momenteel heeft de Amsterdamse een hit met Hoogtevrees. „Ik weet niet of ik mezelf hier verwacht had”, geeft Bente eerlijk toe. „Wel is er het afgelopen jaar veel gebeurd en mijn leven is veranderd… maar misschien dacht ik dat ik in een wat andere tak dan Vrienden van Amstel zit. Door Beste Zangers kennen veel meer mensen me nu, dat is waar. Maar toen ik gevraagd werd dacht ik eigenlijk alleen maar: lijkt me leuk, ga ik doen.”

Bente was wel een keer als toeschouwer bij ‘Vrienden van’. „Ik denk drie jaar geleden ofzo. Ik stond op het VIP-dek en was heel dronken. Nou ja, dat hoort er een beetje bij.” De samenwerkingen tussen artiesten, waar de show bekend om staat, vind de zangeres vooral heel leuk. Voor wie Videoland gaat kijken: let op haar duet met Danny Vera, wil Metro alleen maar even zeggen.



‘Ik word er helemaal Hollands van’

Bente begrijpt de vibe en het succes van Vrienden van Amstel LIVE inmiddels, nu zij er zelf deel vanuit maakt. „Ja, zeker wel. Ik word er blij van en word er helemaal Hollands van. Dat vele Hollandstalige, hartstikke leuk.” Ooit was het dus lekker pimpelen op het VIP-dek, maar hoe is het nu achter de schermen (waar bepaald niet alleen cola te vinden is)? Bente: „Ik ga de hele tijd heen en weer naar Amsterdam. Lekker thuis, met mijn kat en mijn vriend.”

11.11

Het is niet zo gek, als je haar afgelopen jaar overziet. En daar komt 2026 met dus veertien keer Ahoy, een compleet uitverkochte tournee en een concert op Pinkpop (plus veel andere festivals) dan weer bij. „Heel speciaal allemaal.” Wie Bentes socials volgt, weet dat ze nieuwe dingen altijd om 11.11 uur aankondigt (en dan ook weer aankondigt dat er iets om 11.11 uur staat te gebeuren). Ze legt uit: „Mijn hele leven is er altijd het getal 11. Zo woonden we op nummer 11, ik ben op de 29ste jarig en 2 plus 9 is 11. Het is iets raars, dat 11. Mijn plaat heb ik in 2022 ook op 11-11 uitgebracht. Elke dag dat ik op de klok ‘11.11’ zie, denk ik: het wordt geen goede dag. Het geeft me zelfs rust.”

Het jaar is in elk geval óók goed begonnen, met de Vrienden van Amstel en die huidige hit Hoogtevrees. „Die single maakt me wel trots. Bij eerdere succes dacht ik ‘dit komt misschien door BLØF of dat door Beste Zangers‘. Nu denk ik: het bereiken van zoveel mensen is me zelf gelukt.”

De Vrienden van Amstel Live begint vanavond (vrijdag 16 januari) rechtstreeks om 20.00 uur op Videoland. Vanaf 19.30 uur is er een voorprogramma met gastheer van de show, Kraantje Pappie.

