‘Dapper’ en ‘een gemiste kans’: Teleurstelling en steun na beslissing Nederland om niet naar het Songfestival te gaan

Het hoge woord is er sinds gisteravond uit: Nederland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De keuze van AVROTROS, die verwijst naar de oorlog in Gaza en onvrede over de gang van zaken rond de afgelopen editie, zorgt voor opgeluchte én teleurgestelde reacties.

Zo noemt songfestivalcommentator Cornald Maas het nieuws op Instagram „erg jammer”. Vooral omdat het evenement de laatste jaren weer veel jonge kijkers trok. Tegelijkertijd zegt hij vertrouwen te hebben in de afweging van AVROTROS. Volgens hem is het besluit zorgvuldig genomen en hoopt hij dat Nederland in 2027 terugkeert op het songfestivalpodium.

Hoop dat Nederland in 2027 terugkeert naar het Eurovisie

Hij is daar niet alleen in: ook de EBU-baas Martin Green, hoopt dat Nederland en de andere landen die dit jaar afhaken in 2027 weer meedoen met het liedjesfestijn. Dat zei Green gisteravond in een kort interview met Eurovision News.

„Ik hoop dat de omroepen die er niet bij zijn in 2027 terugkeren”, aldus Green. Volgens hem was de bijeenkomst met alle landen een „eerlijk en ontroerend debat. Maar de uitkomst was dat Eurovision geen politiek podium is. Het zijn geen regeringen die meedoen, maar omroepen en artiesten.”

De directeur van het Eurovisie Songfestival zegt wel dat „niemand niet geraakt kan worden door wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En ik heb respect voor de leden die daar erg gepassioneerd over zijn. Maar er zijn 35 landen die wel meedoen”.

Andere landen trekken zich ook terug

Na Nederland hebben verschillende andere landen besloten niet naar het Eurovisie Songfestival te gaan. Spanje, Ierland en Slovenië trekken zich allemaal terug nu Israël niet wordt uitgesloten, hebben de verantwoordelijke omroepen bekendgemaakt. IJsland, dat ook dreigde met een boycot, beslist later over deelname.

Voorzitter van de Spaanse omroep RTVE José Pablo López stelt dat de EBU een organisatie is geworden die wordt beïnvloed door „politieke en commerciële belangen”. De beslissing om Israël in de competitie te houden „vergroot het wantrouwen” van RTVE in de organisatie van het festival. Spanje is onderdeel van de zogenoemde Big Five, de grote geldschieters van het evenement.

VRT betreurt de uitkomst

De Vlaamse omroep VRT zegt de uitkomst te betreuren. „Hoewel we de aanpassingen aan het stemreglement en de jurering van het songfestival verwelkomen, willen we wel beklemtonen dat de essentie van de discussie niet de stemprocedures betreft. We betreuren dat de EBU niet meer doet om het verbindende karakter van het liedjesfestival te herstellen.”

Of België het songfestival ook boycot, is niet aan de VRT. In België wordt het festival om en om door de VRT en de Franstalige omroep RTBF uitgezonden en in 2026 is RTBF aan de beurt.

Aankondiging terugtrekken Eurovisie zorgt voor verdeelde reacties

Onder de aankondiging op de sociale kanalen van AVROTROS regent het reacties. Een deel van de volgers noemt het een moeilijke maar noodzakelijke stap, omdat volgens hen niet langer kan worden deelgenomen „alsof er niets aan de hand is”.

Tegelijkertijd laten veel tegenstanders van zich horen. Zij vinden het onbegrijpelijk dat een internationale muziekwedstrijd wordt verbonden aan geopolitieke conflicten. Volgens critici raakt het Songfestival zo verder gepolariseerd en wordt een evenement dat draait om verbinding juist een bron van verdeeldheid.

Felle kritiek uit Israël

De Israëlische ambassade in Den Haag zegt het vertrek van Nederland te betreuren. Volgens de ambassade plaatst juist Nederland zichzelf hiermee buiten de groep. President Herzog laat weten blij te zijn dat zijn land mag deelnemen en benadrukt dat hij hoopt dat het evenement een feest van cultuur en samenwerking blijft.

Ook binnen Nederland lopen de meningen sterk uiteen. Voormalig songfestivalwinnares Lenny Kuhr zegt tegen persbureau ANP dat ze de terugtrekking een „gemiste kans” vindt en dat politiek volgens haar geen plaats heeft op het podium.

Songfestivalpodcastmaker GJ Kooijman ziet het anders. Hij noemt de keuze van AVROTROS „dapper” en zegt dat de omroep laat zien dat ze vasthoudt aan haar principes.

