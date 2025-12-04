Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland volgend jaar niet naar Eurovisie Songfestival, omdat Israël wel gaat

Nederland gaat volgend jaar voor het eerst in 24 jaar niet naar het Eurovisie Songfestival. AVROTROS houdt vast aan het voornemen niet deel te nemen als Israël erbij is. De omroep heeft die beslissing genomen in nauwe afstemming met de NPO, heeft de omroep bekendgemaakt. Volgens de omroep is „deelname onder de huidige omstandigheden niet te verenigen met de publieke waarden die voor ons essentieel zijn”.

AVROTROS meldde in september dat het niet naar het songfestival wil zolang Israël wordt toegelaten. De omroep noemde daarbij als reden het menselijke leed in Gaza, de onderdrukking van de persvrijheid en inmenging van de Israëlische regering in de editie van vorig jaar. Songfestivalorganisator EBU kondigde eind vorige maand een pakket maatregelen aan om Nederland op het laatste punt tegemoet te komen. Ook enkele andere landen hadden een boycot aangekondigd bij aanwezigheid van Israël.

Volgens AVROTROS heeft de EBU donderdag tijdens de algemene ledenvergadering besloten dat Israël in 2026 kan deelnemen. Tegelijkertijd bleek uit deze vergadering dat de zorgen over de neutraliteit en het apolitieke karakter van het songfestival bij meerdere Europese omroepen onverminderd groot zijn, meldt de omroep.

Moeilijk besluit

„Dit is geen gemakkelijk besluit geweest, waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan”, zegt AVROTROS-directeur Taco Zimmerman. „Het songfestival is heel waardevol voor ons. Cultuur verbindt, maar niet ten koste van alles. Dat wat er het afgelopen jaar is gebeurd, raakt aan onze grenzen. Universele waarden als menselijkheid en vrije pers zijn ernstig geschonden en voor ons niet onderhandelbaar.”

Volgens Zimmerman is door de politieke inmenging van vorig jaar vanuit Israël „de onafhankelijkheid en het verbindende karakter van het songfestival niet langer vanzelfsprekend”. „Wij kiezen vóór de kernwaarden van AVROTROS en hebben als publieke omroep de verantwoordelijkheid om aan deze waarden trouw te blijven, ook wanneer dat ingewikkeld of kwetsbaar is.”

In zeventig jaar Eurovisie Songfestival was Nederland pas vier keer eerder afwezig. De laatste keer was in 2002 vanwege een te slecht resultaat een jaar eerder. Datzelfde gebeurde in 1995 en in 1985 en 1991 was Nederland er niet bij omdat de finale samenviel met Dodenherdenking.

