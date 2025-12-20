Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Westrik wint jubileumseizoen Wie is de Mol?, Rutjes was de mol

Merel Westrik is de winnaar van het jubileumseizoen van Wie is de Mol?. Zij wist Nathan Rutjes te onthullen als de mol, de saboteur in het spel. De ontknoping vond zaterdagavond live plaats vanuit De Hallen in Amsterdam.

Door voormalig profvoetballer Rutjes als mol te ontmaskeren heeft Westrik de prijzenpot gewonnen. Voor aanvang van de finale bestond het prijzengeld uit 7340 euro. Actrice Loes Haverkort is de verliezend finalist in het seizoen. Zij dacht dat Westrik de mol was .

Het deelnemersveld bestond uit vijf oud-deelnemers en vijf oud-mollen uit eerdere seizoenen. Het spel werd opgenomen in Portugal. Naast de finalisten deden ook actrice Kim Pieters, cabaretier Richard Groenendijk, actrice Imanuelle Grives, programmamaker Sahil Amar Aïssa, presentator Dennis Weening, actrice Anne-Marie Jung en programmamaker Jurre Geluk mee aan de reeks.

AVROTROS zond dit jaar vanwege het 25-jarig bestaan van het programma een extra seizoen uit. Op 28 februari 2026 begint het nieuwe reguliere seizoen.

ANP

