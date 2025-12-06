Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Marco Borsato gaat het komende jaar niet optreden

Marco Borsato treedt het komende jaar niet op. Dat laat zijn management zaterdag weten aan het ANP, in reactie op de uitnodiging die André Rieu de zanger deed.

Rieu zou Borsato graag als gastartiest naast hem hebben tijdens de concertreeks op het Vrijthof komende zomer. Het aanbod volgde na een interview met De Telegraaf waarin Rieu de vraag kreeg of hij er iets voor voelde om samen met Borsato op te treden.

„Marco treedt het komende jaar niet op”, laat zijn management desgevraagd weten. Borsato werd door een vrouw beschuldigd van ontucht toen zij nog minderjarig was, maar de rechter sprak hem afgelopen week vrij wegens gebrek aan bewijs. Het is nog mogelijk dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat.

Tijdens de rechtszaak zei Borsato wel dat hij niet wist of hij ooit nog zou kunnen optreden. De zanger zei dat hij sinds 2019 „geen microfoon meer heeft aangeraakt”. „Het lukt me ook niet. De zin en de lust om te zingen is er niet meer. Ik weet niet of ik ooit nog in staat ben om mijn vak uit te oefenen, zelfs als de rechtbank mij zal vrijspreken.”

ANP

Reacties