Wie is Jasveen Sangha, de vrouw die is aangeklaagd voor de dood van Matthew Perry?

Op 28 oktober 2023 gaat er een schokgolf door Hollywood als blijkt dat acteur Matthew Perry is overleden aan een overdosis ketamine. Maar liefst vijf mensen worden uiteindelijk aangeklaagd voor zijn dood, waaronder de 42-jarige Jasveen Sangha. Zij heeft schuld bekend en krijgt binnenkort haar straf te horen. Maar wie is zij eigenlijk?

Matthew, die vooral bekend is van zijn rol als Chandler Bing in Friends, werd twee jaar geleden dood aangetroffen in zijn jacuzzi. Later onderzoek wees uit dat hij een fatale dosis ketamine had ingenomen, waarna hij verdronk. De acteur zou dit middel hebben gebruikt om zijn depressie behandelen. Al vrij snel na zijn dood werden vijf mensen opgepakt: Jasveen Sangha, twee artsen, Perry’s assistent en een tussenpersoon bij het kopen van de ketamine.

Bekentenis en gevangenisstraf

Volgens aanklagers kocht Perry via tussenpersonen ketamine die afkomstig was uit het netwerk van Sangha. In augustus van dit jaar gaf zij toe dat ze in totaal 51 flesjes ketamine aan Perry had geleverd, waarvan er één waarschijnlijk fataal bleek te zijn. Hoewel ze schuld heeft bekend, moet er in februari nog een vonnis worden uitgesproken. Ze kan een gevangenisstraf van maximaal 65 jaar opgelegd krijgen.

Wie is Jasveen Sangha?

Hoewel een aantal mensen in de omgeving van Sangha op de hoogte waren van haar drugspraktijken, zijn veel ook geschokt: zij hadden nooit verwacht dat zij zich zou inlaten met dergelijke schimmige zaken. Sangha groeide namelijk op in een rijke familie in Calabasas, een welvarende buitenwijk van Los Angeles. Haar grootouders waren succesvolle ondernemers en Sangha studeerde aan prestigieuze universiteiten in Californië en Londen. Ze leidde een luxeleven, was bekend in de partyscene en hield van verre reizen, chique diners en designerkleding.

Hoewel ze overduidelijk van een luxe levensstijl genoot, had ze geen baan. Sangha was al sinds 2019 werkloos en had een illegale manier gevonden om aan geld te komen. Volgens een rechercheur bij de Amerikaanse afdeling voor drugsbestrijding verdiende ze haar geld waarschijnlijk vanuit haar appartement in Los Angeles, waar ze handelde in illegale middelen zoals ketamine, cocaïne en methamfetamine.

Eerder slachtoffer

Sangha werd regelmatig gezien met beroemdheden zoals Charlie Sheen en DJ Khaled en bezocht ook evenementen als de Oscars. Een goede vriend van haar, Tony Marquez, denkt dat de sociale status waarvan ze genoot onder beroemdheden en rijken, een belangrijke reden voor haar waren om haar drugspraktijken door te zetten. „Ze was verslaafd aan het leven in die sociale kring en aan het gewild zijn bij beroemdheden die mensen hun hele leven op tv hebben gezien”, zegt Marquez in het interview met BBC.

De autoriteiten vermoeden dat Perry niet het enige slachtoffer is van Sangha. In 2019 verkocht ze namelijk ook al ketamine aan Cody McLaury, die kort daarna overleed. Ondanks waarschuwingen van zijn nabestaanden ging Sangha gewoon door met haar drugshandel. Aanklagers zijn er zeker van dat meerdere mensen hun leven hebben verloren door de ketamine waarin zij handelde. Naast de zaak van Perry, wordt Sangha ook nog in de zaak van McLaury apart aangeklaagd.

Eén van Perry’s artsen, Salvador Plasencia, is in juni al veroordeeld tot dertig maanden cel voor het leveren van ketamine aan de Friends-acteur. De aankomende weken zullen ook de andere verdachten hun straf horen.

