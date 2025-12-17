Cornald Maas volgend jaar geen commentator tijdens songfestival
Cornald Maas verzorgt volgend jaar niet het commentaar tijdens het Eurovisie Songfestival. Omdat AVROTROS zich uit het evenement heeft teruggetrokken, vindt de omroep het „niet passend” om dat door een gezicht van de omroep te laten doen.
„Nu AVROTROS niet deelneemt en het evenement niet uitzendt, vinden wij het niet passend dat een AVROTROS-presentator het commentaar eventueel zou verzorgen. Dat betekent dat het commentaar in 2026 niet verzorgd zal worden door Cornald Maas”, zegt een woordvoerder van de omroep tegen het ANP.
„Ik kijk uit naar de volgende editie en zal dan met het plezier dat ik normaal gesproken aan het songfestival beleef als vanouds verslag doen van het liedjesfestijn”, voegt Maas zelf toe. Hij hoopt dat het evenement dan „in rustiger vaarwater verkeert”.
AVROTROS maakte begin deze maand bekend dat de omroep het songfestival in 2026 boycot uit protest tegen de deelname van Israël. De NPO heeft daarom NOS en NTR gevraagd de uitzendingen te verzorgen.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- iDEAL verdwijnt binnenkort, zo betaal je straks online
- Woonlasten gaan voor mensen met een koopwoning in 2026 door de 1000 euro-grens
- Financiële fout: ‘Mijn vriend dacht dat ik iedere maand spaarde, maar ik gaf m’n geld uit aan impulsaankopen’
- Goed leven voor weinig: de vijf goedkoopste landen voor Nederlanders om in 2026 in te wonen
- De Spaarrekening van Hanneke (48): ‘Met 150K spaargeld voelt het alsof ik het goed heb geregeld’
ANP