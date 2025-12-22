Redactie Metro
Redactie Metro Entertainment vandaag
Leestijd: 1 minuut

Chris Rea (74), bekend van Driving Home For Christmas, overleden

epa06281215 British musician Chris Rea performs on stage at the Baloise Session in Basel, Switzerland, 21 October 2017. The event runs from 21 October to 09 November. EPA/GEORGIOS KEFALAS EDITORIAL USE ONLY
ANP / EPA / Georgios Kefalas

Chris Rea is maandagochtend op 74-jarige leeftijd overleden, dat meldt een woordvoerder van zijn familie aan de BBC. De zanger overleed na een kort ziekbed „vredig in het ziekenhuis, omringd door zijn familie”, enkele dagen voor Kerstmis.

Rea, geboren in Middlesbrough, was onder andere bekend van Driving Home For Christmas en Let’s Dance uit 1986. „Met groot verdriet delen wij u mee dat onze geliefde Chris is overleden”, luidt de verklaring namens de familie. De zanger was getrouwd met Joan Lesley, met wie hij twee dochters had: Josephine en Julia Christina.

Op 33-jarige leeftijd werd bij de zanger alvleesklierkanker vastgesteld. In 2001 werd zijn alvleesklier verwijderd. De doodsoorzaak van Rea is niet bekend.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties