Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Chris Rea (74), bekend van Driving Home For Christmas, overleden

Chris Rea is maandagochtend op 74-jarige leeftijd overleden, dat meldt een woordvoerder van zijn familie aan de BBC. De zanger overleed na een kort ziekbed „vredig in het ziekenhuis, omringd door zijn familie”, enkele dagen voor Kerstmis.

Rea, geboren in Middlesbrough, was onder andere bekend van Driving Home For Christmas en Let’s Dance uit 1986. „Met groot verdriet delen wij u mee dat onze geliefde Chris is overleden”, luidt de verklaring namens de familie. De zanger was getrouwd met Joan Lesley, met wie hij twee dochters had: Josephine en Julia Christina.

Op 33-jarige leeftijd werd bij de zanger alvleesklierkanker vastgesteld. In 2001 werd zijn alvleesklier verwijderd. De doodsoorzaak van Rea is niet bekend.

ANP

Vorige Volgende

Reacties