Carolina Dijkhuizen was ‘opeens’ Hermelien in Harry Potter: ‘Ik heb gewoon ja gezegd, meteen’

Je hebt bekende titels en echt gróte titels. Harry Potter behoort wel tot die laatste categorie en is vanaf maart in het AFAS Circustheater in Scheveningen te zien. De cast is gepresenteerd tijdens Kerst op Zweinstein en Metro was daarbij om een vorkje mee te prikken. En om te praten met twee van de hoofdrolspelers, Carolina Dijkhuizen (Hermelien) en Ward van Klinken (Albus Potter).

Normaal gesproken is het Circustheater een zaal voor de grootste musicals. Harry Potter en het Vervloekte Kind is de opvolger van de musicalhit Frozen (bijna 700.000 bezoekers) in die zaal. We hebben hier echter te maken met toneel (en als we de verhalen mogen geloven tegelijkertijd een magisch spektakel á la Hans Klok). Het stuk duurt niet minder dan drie uur. Nederland krijgt de huidige versie van Broadway New York te zien. Toen de voorstelling negen jaar geleden op West End in Londen het levenslicht zag, duurde de show nog zes (!) uur. Laten we zeggen: dat blijft je bespaard.

Het decor voor deze Potter is inmiddels in vijftien containers in ons land en zal vanaf 6 januari in Scheveningen worden opgebouwd. De materialen voor het decor wegen in totaal 112 ton, wat te vergelijken is met achttien volwassen olifanten. Twee containers met kostuums zijn vanuit Australië nog onderweg.

Harry Potter, negentien jaar later

De voorstelling speelt zich negentien jaar de laatste strijd in de boeken en films op toverschool Zweinstein af. Potter is inmiddels pa, van drie kinderen. De kids gaan nu ook naar Zweinstein natuurlijk en dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Harry Potter, vriendin Hermelien en vriend Ron Wemel worden opnieuw geconfronteerd met duistere krachten uit het verleden. Thema’s in Harry Potter en het Vervloekte Kind zijn vriendschap, familie, verantwoordelijkheid en de prijs van magie. Naast de genoemde Dijkhuizen en Van Klinken zijn onder meer Valentijn van Hall (Harry Potter), Hayo de Kruijff (Ron Wemel) en Anne-Marie Jung (dubbelrol Anderling en Omber) te zien.

🪄 Voorverkooprecord voor Harry Potter Je kunt het bijna magisch noemen, maar tijdens de castprestentatie van stond de voorverkoopteller voor de show op 75.000. Dat betekent een voorverkooprecord voor producent Stage Entertainment en dat drie maanden voor de première op 14 maart. Wereldwijd heeft de voorstelling nu zo’n 11 miljoen bezoekers getrokken. Harry Potter en het Vervloekte Kind is en was onder meer in Londen, New York, Melbourne, Hamburg, Tokio en San Francisco te zien.

‘Hey Caro, wil je Hermelien spelen’

Carolina Dijkhuizen (45) wist ruim een week voordat zij met Metro sprak niet dat zij in Harry Potter en het Vervloekte Kind zou staan. Joy Wielkens krijgt de kans om in de West End-productie Hadestown in Londen te spelen en gaf haar Potter-rol terug. Het is daarom niet vreemd dat Dijkhuizen stráált tijdens de perspresentatie.

Nadat de zangeres en actrice nog even een chocoladekikker heeft weggewerkt: „Ik kreeg een belletje, zo van ‘hey Caro, wil je Hermelien in Harry Potter spelen?’. Ik had even ‘hè… wat?’ en toen heb ik gewoon ‘ja’ gezegd. Meteen. Ik wist helemaal niet of ik mezelf wel vrij kon maken, maar ik dacht ‘ik zeg gewoon ja en dan zie ik het wel’. Natuurlijk wist ik om wat voor show het ging, je moet wel onder een steen gelegen hebben als je dat had gemist. En ik ben een Harry Potter-fan. Ik heb best wat klussen die al stonden afgezegd, maar mensen snappen heel goed dat ik dit wel moét doen. Ze zijn heel blij voor me.”

Terug naar Zweinstein

En dus is Carolina Dijkhuizen vanaf maart dat beroemde personage, Hermelien (Emma Watson speelt haar in de films). In Harry Potter en het Vervloekte Kind is zij nog altijd vrienden met Harry, maar negentien jaar later ook getrouwd met Ron Wemel en moeder van dochter Roos en zoon Hugo. Haar baan: minister van Toverkunst. Dijkhuizen heeft alle films van Potter gezien en de boeken gelezen.

„Behalve dit verhaal. Grappig dat ik er nu zo in mag duiken. In het begin van de voorstelling brengen Ron en ik Roos naar de trein naar Zweinstein, de school waar zij zelf zoveel herinneringen heeft, de school die ons heeft gevormd. De nieuwe kinderen maken er op Zweinstein een zooitje van. Daarom trekt de drie-eenheid Harry, Hermelien en Ron ten strijde tegen het kwaad. We doen er alles aan om onze kinderen te beschermen.”

De lekkerste wervelwind op weg naar Harry Potter

In wat voor enorm spektakel de actrice terechtkomt, weet ze nog niet precies. „Ik heb de castsleden vandaag pas ontmoet, het begint hier eerlijk gezegd pas een beetje in te dalen allemaal. Ik sta hier met een gevoel van ‘oh my god… ik ga echt Hermelien spelen’. Het is een soort wervelwind, maar wel de lekkerste wervelwind waar ik ooit in had kunnen zitten.” Fans van Carolina Dijkhuizen kennen haar van een enorm stembereik in musicals als Sister Act, Dreamgirls en Mamma Mia!, toneel deed zij pas één keer eerder.

„Toevallig had ik onlangs de wens uitgesproken om veel meer toneel te doen. En dan krijg ik meteen dit. Ik verheug me er heel erg op dat het publiek ook een andere kant van mij gaat zien. Ik ben zangeres, in hart en ziel, maar ben meer dan dat. Het is mooi om een karakter nu meer te kunnen uitdiepen. En dan nog zo’n iconisch karakter ook.”

Dijkhuizen gaat dat allemaal doen in het theater dat een beetje haar tweede thuis is. Ze moet er met Aïda, The Lion King en Sister Act veel meer dan duizend keer hebben gestaan. „Het is alweer even geleden, maar dat gaat als thuiskomen voelen. Er werken zelfs nog mensen die er ook waren toen ik in Aïda ben begonnen. Ja, ik ben er letterlijk opgegroeid.”

Zoon van Harry Potter, ‘een belachelijk groot talent’

Metro spreekt behalve ‘rot in het vak’ Carolina Dijkhuizen, ook met een nieuwkomer. Aan de ene kant kunnen we stellen dat Ward van Klinken (25) nog maar anderhalf jaar uit de schoolbanken is. Aan de andere kant heeft hij er al een hoofdrol in de musical Dear Evan Hansen opzitten. In de Metro-recensie werd Van Klinken daarbij ‘een belachelijk groot talent‘ genoemd. „Daar kan ik nog niet aan wennen”, geeft de acteur en zanger toe, „maar ik nam het compliment graag in ontvangst. Het was een waanzinnige rol om te spelen, bizar dat ik dat al mocht doen.”

Met Harry Potter en het Vervloekte Kind schuift Van Klinken ‘zomaar’ door naar hoofdrol twee: Albus Potter. Als middelste kind van het Potter-gezin van Harry en zijn vrouw Ginny Wemel, worstelt Albus met de reputatie en het verleden van zijn beroemde vader. Hij denkt dat hij nooit aan de verwachtingen zal kunnen voldoen en vraagt zich af of hij wel op Zweinstein – waar Albus net is begonnen – thuishoort. De zoon is echter toch vastbesloten zich te bewijzen, ondanks conflicten met pa Harry Potter (een rol van Valentijn van Hall).

Thuis keken we de films, zeker rond kerst en de meeste boeken heb ik gelezen.

Van Klinken is al net zo verbaasd dat hij in maart ‘Potter mag doen’. „Van jongs af aan ben ik al fan. Thuis keken we de films, zeker rond kerst en de meeste boeken heb ik gelezen; nu ben ik in het Engels bezig. Stiekem heb ik er altijd van gedroomd dat er een brief van Zweinstein zou komen, maar die kwam nooit.” Jaren later kwam ie toch. Daar was in zijn geval dan een nieuw personage voor nodig, zoon Albus Potter.

„We zijn negentien jaar later en Albus gaat zelf naar Zweinstein. Voor Harry was dat een thuis, een fijne plek. Voor Albus is dat het niet. Hij moet maar omgaan met de druk van die naam Potter, de beroemde tovenaar. En dan raakt hij ook nog eens bevriend met de zoon van Harry Potters aartsvijand Draco. Albus neemt wat afstand van zijn vader, omdat hij zichzelf wil ontwikkelen.”

Alle ogen gericht op Scheveningen

Over druk gesproken: alle ogen zullen in maart op Harry Potter en het Vervloekte Kind gericht zijn. Stage Entertainment zet de show niet zomaar in het grootste theater van Nederland neer natuurlijk, maar toch. Wordt er waargemaakt wat er groots wordt aangekondigd? Van Klinken: „Dat maakt dat ik er juist ontzettend veel zin in heb. Je gaat de boeken en films die je waarschijnlijk kent, voor je neus tot leven zien komen.”

Wat dacht dit grote talent toen hij twee jaar geleden nog op de opleiding Muziektheater aan Fontys Academy of the Arts zat eigenlijk? „Dat ik eens even goed zou gaan afstuderen. Dat ik heel goed zou luisteren naar mijn docenten en soms ook niet. Ik wist in elk geval dat ik op het toneel op mijn plek zou zijn. Ik heb er keihard voor gewerkt om te komen waar ik nu ben. Maar dat het allemaal zo snel gaat, dat had ik nooit verwacht.”

Wie Ward van Klinken in Dear Evan Hansen hoorde zingen, weet hoe goed hij dat kan. Gaat hij dat in Harry Potter missen? „Ik vind de combinatie acteren en zingen over het algemeen heel vet, maar ik vind dat het spel altijd de basis moet zijn. Ik zie mezelf meer als een acteur die ook zingt.”

Achteroverleunen in je rode stoel

Maanden vooraf zijn er dus al 75.000 tickets verkocht. Waarom moet de Metro-verslaggever kaartje 75.001 zijn? Carolina Dijkhuizen: „Omdat je een theaterervaring gaat beleven die je nog nooit hebt gezien. De wereld van Harry Potter wordt op een toneel live werkelijkheid. Ga gewoon in die rode stoel in Scheveningen zitten, leun achterover en laat je meeslepen in een verhaal dat iedereen gelijk is en iedereen erbij hoort.”

Ward van Klinken: „Die 75.000 is fantastisch, ik weet niet wat ik meemaak. Maar je zult overrompeld worden door de special effects. Je moet komen kijken omdat het een waar spektakel wordt, je gaat gewoon niet weten wat je meemaakt. Stunts, vliegen, vuur, alles zit erin; maar ook rustige integere scènes.”

Harry Potter en het Vervloekte Kind is exclusief in het AFAS Circustheater in Scheveningen te zien. De eerste try-out is op 3 maart, de première op 14 maart. De cast speelt zeven voorstellingen per week, waar van vier in het weekend.

