Amerikaanse regisseur Rob Reiner en vrouw thuis dood gevonden

De Amerikaanse acteur en regisseur Rob Reiner (78) en zijn vrouw Michele zijn zondag dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Dat heeft de familie laten weten aan nieuwszender CNN. De politie gaat uit van een misdrijf. Volgens entertainmentsite People melden meerdere bronnen dat de zoon van het stel hierbij betrokken was. Hij zou worden verhoord, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd.

Rechercheurs van de afdeling moordzaken van de politie van Los Angeles zijn ter plaatse bij de woning van Reiner en onderzoeken een vermoedelijke moord. De hulpdiensten werden rond 15.30 uur lokale tijd gealarmeerd door een familielid van Reiner.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt. Nieuwssite TMZ meldt op basis van bronnen dat de twee slachtoffers steekwonden leken te hebben.

Rob Reiner is onder meer bekend als acteur en regisseur van films als The Princess Bride, When Harry Met Sally en Sleepless in Seattle. In de jaren 70 speelde Reiner de schoonzoon van het personage Archie Bunker in de serie All in the Family, een succes in Nederland.

De Democratische toppolitica Nancy Pelosi noemde het nieuws over de „dodelijke aanval” op Reiner en zijn vrouw „verwoestend”. „Het is moeilijk iemand te bedenken die in alles wat hij deed zo uitzonderlijk en voortreffelijk was”, schreef de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden op X. Gouverneur Gavin Newsom van Californië laat weten kapot te zijn van het overlijden. Burgemeester Karen Bass van LA noemde Reiners dood „een verschrikkelijk verlies voor onze stad en ons land”.

