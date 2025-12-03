Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Teller 3FM Serious Request na een dag op ruim 4,3 miljoen euro

De teller van 3FM Serious Request staat na een dag actievoeren op 4.306.428 euro. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt op NPO 3FM. Niet eerder werd er op de eerste dag van de actie zoveel geld opgehaald.

Vorig jaar werd er op de eerste dag ruim 2,9 miljoen euro ingezameld. Dat was tot dan toe de hoogste eerste tussenstand sinds het begin van Serious Request in 2004. Het hoogste eindbedrag tot nu toe werd in 2014 opgehaald, toen de teller op de laatste dag van de actie op 12.380.438 euro stond.

In het Glazen Huis, dat deze week in Den Bosch staat, zamelen de dj’s dit jaar geld in voor Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte.

