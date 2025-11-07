Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ontboezemingen in HBO-docu Ademnood die je nu niet meer zou horen: ‘Dan was het super opwindend’

Het is precies dertig jaar geleden dat Ademnood van het soaptrio Linda, Roos & Jessica een knaller van een hit werd. Maar nog altijd draaien we de single op feestjes of zingen we het in een karaokebar. Linda en Jessica – Babette van Veen en Katja Schuurman – treden weer met Ademnood op én er is nu een documentaire over die knotsgekke tijd verschenen, op HBO Max.

Dat optreden doen Babette en Katja vanavond en morgen zelfs voor een volle AFAS Live in Amsterdam. Daar is het Ademnood Discobal en er waren duizenden mensen wel voor te porren. Tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala werden de twee zangeressen (maar vooral actrices) ook al enthousiast ontvangen.

Metro bekeek de documentaire Ademnood voor televisierubriek Blik op de Buis. Je kunt de serie nu streamen, via HBO Max dus. Dat is op z’n minst eigenaardig. Waarom heeft GTST-bolwerk RTL dit niet voor het eigen Videoland bedacht?

Ademnood na duizend keer Goede Tijden, Slechte Tijden

Linda, Roos & Jessica waren (natuurlijk) actrices uit de in de jaren negentig gestarte soap Goede Tijden, Slechte Tijden. Babette van Veen is al lange tijd weer in de serie terug, Katja Schuurman maakte dit jaar een paar keer kort haar opwachting. Roos was Guusje Nederhorst. ‘Was’, omdat zij helaas al 21 jaar niet meer onder ons is (zie kader). De single Ademnood werd in 1995 gezongen ter ere van de duizendste aflevering van GTST. De meiden zagen het na aanvankelijke tegenzin als een leuk eenmalig uitstapje. Maar hoe anders zou het lopen…

Drie keer Ademnood per concert

Documentairemaker Linda Hakeboom blikt met Katja en Babette op die Ademnood-tijd en wat erop volgde terug. Dat gebeurt aan de hand van schitterende beelden van het maken van clips tot de overal uitverkochte zalen tijdens hun half uur durende concerten (waarbij zij drie keer Ademnood per keer zongen). Linda, Roos & Jessica deden ieder weekend vier tot zes optredens. Van maandag tot en met vrijdag stonden zij dan weer op de soapset.

❤️ Guusje Nederhorst Guusje Nederhorst speelde van 1992 tot 2001 Roos in Goede Tijden, Slechte Tijden, een geliefd personage. Zij is ook bekend als de maakster van het populaire kinderboek Woezel en Pip. Na een eerdere scheiding trouwde Guusje in 2003 met Kane-zanger Dinand Woesthoff. In datzelfde jaar werden zij ouders van een zoon. Het gezinsgeluk mocht maar twee jaar duren, want Guusje kreeg borstkanker. De actrice, schrijfster en zangeres overleed op 29 januari 2004 en werd maar 34 jaar.

Zeven weken op nummer 1

Linda, Roos & Jessica bestonden als groep drie jaar en dat waren drie intense jaren. Artiestenmanager Frank Wisse zag wel wat in een trio van soapsterren uit GTST. Caroline de Bruijn (Janine) bedankte vriendelijk voor de eer, vanwege de teksten (‘we liggen uitgeput verstrengeld in elkaar, ik vind je toch wel lief dus je bent nog lang niet klaar’). Babette, Katja en Roos werden wel overgehaald en belandden tot hun verbazing zeven weken lang op nummer 1 in de Top 40. Alle remmen gingen door de populariteit los en ook Alles of Niets werd nog een hit. Frank Wisse geeft nu toe: „We hebben er te veel een machine van gemaakt.”

Ontboezemingen van Eric van Tijn

Helemaal openhartig is Eric van Tijn, die Ademnood namens producersduo Fluitsma en Van Tijn produceerde. Hij zegt teksten, met de blik op dertig jaar geleden moeten we daarbij vermelden, die je nu waarschijnlijk niet meer zult horen. Van Tijn boeide GTST helemaal niet en had totaal geen zin in het opnemen van het plaatje. „Ik zei bluffend: in die serie zitten volgens mij een paar hele mooie meiden. Als je ons die meiden geeft, dan maken wij er een meidengroep van. Meteen dacht ik: dat gaan ze toch niet willen en dat zijn wij ervan verlost. Dan hoeven wij het niet te doen, dat stomme GTST-gedoe.”

Eigenlijk waren ze een soort sekssymbolen van Nederland.

Van Tijn doet nogal een ontboezeming over het feit dat Katja Schuurman de eerste zin moest zingen (‘de nacht was heftig, je krijgt van mij een dikke tien’). „Het had met seksuele spanning te maken. Dat moest in het liedje, want de meiden waren gewoon heel knap. Eigenlijk waren ze een soort sekssymbolen van Nederland. Katja was vooral mega-happening. Zij moest gewoon dat begin zingen, je gelooft het bij haar. Je wílt ook dat zij dat tegen je zegt, dat wil je voelen. Dat gevoel is superopwindend als Katja dat zegt.”

Later geeft Eric van Tijn ook toe: „Het werd veel groter dan ik dacht, alles klopte.”

Met grote ogen naar optreden Ademnood kijken

Het is leuk om te zien hoe Babette van Veen en Katja Schuurman naar hun eerste tv-optreden terugkijken. Katja zet grote ogen op: „Playbackte ik zó slecht?” Niet alleen deze twee sterren van Ademnood komen aan bod in de docu. Naast eerder genoemde Frank Wisse en Eric van Tijn zien we bijvoorbeeld Joop van den Ende, de man achter GTST in die tijd: „Als Katja Schuurmans ergens binnenkwam, dat was spectaculair.” En ook krijg je Winston Gerschtanowitz te zien, tijdens de succesperiode de vriend van Babette van Veen. Hij reisde vaak mee naar optredens, omdat hij zijn vriendin anders nooit zag.

Zeer bezienswaardig, deze docu van Linda Hakeboom. Zeker als je die nare geschiedenis van Guusje Nederhorst weet en het feit dat vooral zij er bepaald niet gelukkiger op werd, met al die gillende fans overal in Nederland. Maar met Ademnood heeft Guusje wel iets moois voor feestjes voor ons achtergelaten.

Aantal blikken uit 5: 4

Ademnood kun je nu streamen via HBO Max.

