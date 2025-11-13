Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Noodpakketten vinden gretig aftrek na waarschuwing in Sinterklaasjournaal, maar ouders zijn boos

Dankzij het Sinterklaasjournaal kunnen kinderen alvast genieten van de nodige voorpret voor 5 december. Toch zijn veel volwassenen minder te spreken over het programma dit jaar: de waarschuwende verhaallijn over een ‘naderende ramp’ schiet bij hen in het verkeerde keelgat, net als het advies van de hoofdpiet om een noodpakket in huis te halen. Desondanks heeft de boodschap effect: sinds de oproep zijn er al een kwart miljoen noodpakketten aangevraagd, zo meldt NTR.

Cabaretier Niels van der Laan maakte dinsdag als hoofdpiet zijn opwachting in het Sinterklaasjournaal. Er viel echter weinig te lachen: hij uitte namelijk direct zijn zorgen bij presentatrice Merel Westrik over de mogelijkheid van een ramp.

Hoofdpiet snapt niet waarom mensen er altijd maar vanuit gaan ‘dat het goedkomt’. „Terwijl er ieder jaar wel iets gebeurt waardoor het misgaat. De chocoladeletters worden verkeerd ingepakt, is het grote boek weer zoek, ligt het in een grote kluis, is de code zoek… Het is vroeger allemaal gebeurd en het kan zo weer gebeuren.”

Noodpakketten Sinterklaasjournaal

Een opmerking van Westrik dat ‘het allemaal wel meevalt’, wuift hij weg. Zijn advies? Iedereen moet een noodpakket in huis halen. „We hebben met z’n allen veel te lang gedacht dat ons niks kan overkomen. Iedereen moet een noodpakket in huis hebben om het sinterklaasfeest door te komen, voor als er iets misgaat. Het is niet de vraag, Merel, óf er iets misgaat, maar wanneer er iets misgaat.” De hoofdpiet riep kijkers vervolgens op om een noodpakket te reserveren via de website van het kinderprogramma, wat inmiddels al door een kwart miljoen mensen is gedaan.

Bij het reserveren moeten mensen hun naam invullen, waarna ze in een filmpje zien hoe één van de pieten een pakket reserveert. De NTR liet gisteren weten niet te kunnen zeggen wat er verder mee gaat gebeuren: ‘Dat laten we toch echt bij de Hoofdpiet’.

Kritiek van kijkers

Heel nieuw is zo’n rampscenario overigens niet in het Sinterklaasjournaal. Er zijn altijd wel zaken die roet in het eten gooien, waardoor pakjesavond gevaar loopt. Dit jaar vinden veel ouders echter dat het schrijversteam van het Sinterklaasjournaal iets té ijverig aan de slag is gegaan. Zo werd Pietje Paniek (Jochem Myjer) bedolven onder een stapel puzzels en ligt er mogelijk een bom begraven in de tuin van het Pietenhuis. Om deze reden werd het terrein ‘levensgevaarlijk’ verklaard. Tel daar ook nog het noodpakket-advies bij op en de maat is vol bij menig volwassene:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Het is niet de vraag Merel

OF

er iets mis gaat,

MAAR

wannnnnneeeeeerrrrr

er iets misgaat…” Schaam jullie is te vriendelijk gezegd.

Vul het zelf maar in. Laat je kleintje dit niet kijken!#Sinterklaasjournaal#noodpakket 🐀🐀🐀 pic.twitter.com/nyIoz9IpSx — Marie (@MarieWvL) November 13, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hou toch op. Laat kinderen die niet in oorlog of angst leven een zorgeloze jeugd genieten!#Sinterklaasjournaal #nietgeschiktvoorkinderen — 𝓐𝓷𝓷𝓮𝓵𝓲𝓬𝓮 🇳🇱 (@Annelice__) November 13, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🫣Niks is meer veilig in dit land…. 😏 Kan #Woke en #groenlinks en co de kinderen niet op school beïnvloeden…. dan maar via het #sinterklaasjournaal 😑 #Nederland is verloren😔👇🏻 https://t.co/9yYWoawYV3 — His Royal Dudeness 👑 🇧🇪 in 🇳🇱 (@Blackstarliner7) November 13, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#sinterklaasjournaal, voor kinderen tot acht jaar wordt verward met het #jeugdjournaal. Er is ook nog een journaal in begrijpelijke taal. En het 8-uur en late journaal. De #NPO lijkt alles overziende verstrikt in een journaal-crisis. Dat krijg je als feiten bijzaak worden. — Adri Vermaat (@rechtsbuiten) November 13, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Walgelijk @2eKamertweets, dat jullie kindertjes via het #sinterklaasjournaal gaan indoctrineren en angst aanjagen met jullie oorlogspraat. En dan ook nog mensen oproepen (via de kindertjes) noodpakketten te bestellen via NPO 🤢@foortvanoosten @vandaaginside @Nieuwsvandedag_ pic.twitter.com/03X4e2UIkq — DCS 🇳🇱 (@manoeska61) November 12, 2025



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kinderen lastig vallen met noodpakketten #SinterklaasJournaal

Kinderen lastig vallen met #lgtbq

Kinderen lastigen vallen met de kleur van zwarte Piet

Kunnen we Kinderen ook gewoon Kinderen laten zijn? — Wimpie (@TeeuwsenJan) November 12, 2025

Vorig jaar klonk er ook al de nodige kritiek op het Sinterklaasjournaal. Maar hoe ga je er eigenlijk mee om als je kind het programma spannend vindt? Je leest het hier.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties