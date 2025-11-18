Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo werkt de no cure, no pay-massaclaim tegen Netflix en dit kun je mogelijk terugkrijgen

Dat Netflix wéér de prijzen heeft opgeschroefd, schiet bij Stichting Bescherming Consumentenbelang in het verkeerde keelgat. De Nederlandse claimstichting slaat terug met een massale juridische actie, waarbij (oud-)abonnees kunnen claimen dat ze te veel hebben betaald.

Netflix-abonnees kregen begin vorige week een mail in hun inbox met het nieuws van de prijsverhoging. Het basisabonnement, waarmee gebruikers films en series op één scherm tegelijk kunnen bekijken, wordt met 1 euro verhoogd en kost daardoor 9,99 euro per maand. Wie op twee schermen tegelijk wil kunnen kijken, legt daar voortaan 15,99 in plaats van 13,99 euro voor neer.

Het duurste abonnement, tot vier schermen tegelijk, gaat ook met 2 euro in prijs omhoog, naar 20,99 euro per maand. De maandelijkse kosten voor een extra gebruiker buiten het eigen huishouden gaan daarnaast met een kwart omhoog, naar 4,99 euro.

Netflix heeft eerder dit jaar al de prijzen verhoogd in andere markten, zoals de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De laatste prijsverhoging van Netflix in de Benelux dateert van mei vorig jaar.

💶 Alle streamingdiensten flink in prijs verhoogd Wil je alle programma’s op streamingdiensten kunnen volgen, dan mag je de portemonnee trekken. Onderzoek wijst uit dat de prijzen van streamingdiensten in de afgelopen vier jaar met 33 procent zijn toegenomen. Dat is ruim vier keer meer dan de inflatie over deze periode.

Massaclaim tegen Netflix

Stichting Bescherming Consumentenbelang bereidt een collectieve rechtszaak tegen Netflix voor vanwege de prijsverhoging. De claimorganisatie wil compensatie voor (oud-)abonnees voor de naar eigen zeggen onterechte prijsverhogingen en de organisatie wil dat het platform eerlijke voorwaarden gaat gebruiken. Vorige week stuurde de stichting Netflix een brief over het bespreken van een schikking, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat.

Netflix verhoogde de prijzen voor abonnementen sinds 2017 met 75 procent. De stichting stelt dat Netflix met het eenzijdig verhogen van de abonnementsprijzen EU-regels voor consumentenbescherming overtreedt. „In de gebruikersvoorwaarden bij jouw abonnement heeft Netflix opgenomen dat zij altijd de prijs mag aanpassen. Dat mag niet zomaar.”

Het platform zou niet transparant zijn over waarom de prijzen worden verhoogd. „Netflix is verplicht om bij het afsluiten van jouw abonnement op een duidelijke en begrijpelijke manier uit te leggen hoe en onder welke voorwaarden zij tussentijdse prijsverhogingen mag opleggen aan jou.”

Zo doe je mee aan de claim

Als je een Netflix-account hebt of hebt gehad, de prijs eenzijdig is verhoogd en woonachtig bent in Nederland, kun je meedoen aan de claim. Volgens de stichting is de kans groot dat de prijs voor het abonnement meerdere keren is verhoogd als je tussen 2013 en nu een Netflix-abonnement hebt gehad. Je kunt je via deze site aanmelden voor de massaclaim. Hiervoor moet je gegevens als je naam, e-mailadres, telefoonnummer en het type Netflix-account dat je hebt of hebt gehad invullen. Meedoen is op basis van no cure, no pay.

Eerder hebben verschillende rechters in Duitsland Netflix veroordeeld tot terugbetaling van de oneerlijke prijsverhoging. Dat zou dus gaan om enkele euro’s per maand, bij meerdere prijsverhogingen. Als je al lang een abonnement hebt en dus veel prijsverhogingen hebt meegemaakt, kan dat in de papieren lopen. In Oostenrijk heeft Netflix een collectieve schikking gesloten op basis, waarna de streamingdienst klanten moet compenseren voor de oneerlijke prijsverhogingen.

