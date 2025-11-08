Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Joost Prinsen herdacht in advertenties van weekendkranten

Joost Prinsen wordt zaterdag in meerdere rouwadvertenties en in diverse kranten herdacht door bekenden en oud-collega’s. De acteur en presentator overleed maandag op 83-jarige leeftijd.

„When alive, he lived”, staat bij een foto van Prinsen in het AD, die is geplaatst namens dochters Ireen en Fleur Prinsen en partner Noraly Beyer. Ook de redacties van de DPG-titels herdenken de schrijver en columnist met een bericht.

In NRC wordt Prinsen herdacht door de directies en medewerkers van de NPO, NTR en Omroep MAX. „Joost Prinsen bespeelde alle registers en was geliefd bij een breed publiek”, schrijven zij. „Wij zijn Joost zeer dankbaar voor wat hij voor de publieke omroep betekend heeft.”

In een apart bericht schrijft de NTR, vroeger de NPS, Prinsen dankbaar te zijn voor „zijn jarenlange bijdrage aan de NPS/NTR en voor alles wat hij heeft betekend voor de kijkers van jong tot oud”. Het team van Met het Mes op Tafel en de directie en medewerkers van Omroep MAX zeggen dat Nederland met het overlijden van Prinsen „een tv-icoon voor alle generaties” heeft verloren.

