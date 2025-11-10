Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Even’ parkeren bij SLAM! kan je deze week zo maar 10.000 euro opleveren

Heb je ooit gemakkelijker 10.000 euro in je zak gestoken? Je auto in een parkeervak zetten, wachten en… hup 10 mille binnen. Zó makkelijk is een wedstrijd op radiozender SLAM! nou ook weer niet, maar het scheelt weinig. Waarschijnlijk moet je het parkeren namelijk een paar dagen volhouden en geluk hebben in een loterij met minimaal een kans van 1 op 25.

De SLAM!-wedstrijd Parking Lottery begint over precies een uur (maandag 10 november om 9.00 uur hebben we het dan over). Maximaal 25 auto’s mogen op dat tijdstips meedoen, anderen krijgen (mogelijk) later nog een kans. Metro reisde daarom naar het radiostation (dat is voor een Metro-verslaggever drie roltrappen naar beneden) om te vragen aan twee dj’s hoe dat nou allemaal zit met dat parkeren en hoe we (of jij) 10.000 euro kan winnen.

We spreken Anoûl Hendriks en Marijn Oosterveen, bekend van De SLAM! Ochtendshow van maandag tot en met donderdag. Zij en collega-reporters van SLAM! laten de voortgang van de Parking Lottery continu en tot en met donderdag rond 18.00 uur horen en online en op social media zien, ook ’s nachts. Wie donderdag tussen vier en zes nog geparkeerd staat, doet mee aan de loterij en maakt kans op 10.000 euro. Wie de finale haalt maar niet de hoofdprijs pakt, wint een gratis jaarlidmaatschap van de ANWB Wegenwacht.

SLAM! wilde iets dat nooit eerder was gedaan

Hoe kwamen ze bij SLAM! op dit idee? Marijn Oosterveen: „Je probeert als radiostation af en toe iets te doen wat niet eerder vertoond is en daarom heeft een groep creatievelingen dit verzonnen. We gaan deze week het resultaat van een eindeloze brainstorm beleven. Wat bij het bedenken belangrijk is: voor mensen die niet aan het radiospel kunnen meedoen, moet het leuk zijn om het te blijven volgen. Meer dan miljoen luisteraars moeten het ’t liefst allemaal leuk vinden wat 25 mensen op die parkeerplaats meemaken.” Anoûl Hendriks vult aan: „Ze krijgen een soort Big Brother, maar dan met 25 auto’s. Misschien ga je wel van deelnemers houden, of juist niet.” Donderdag zendt SLAM! de hele dag live vanaf het wedstrijdterrein in de buurt van het Noord-Hollandse Vijfhuizen uit.

En zo worden vanmorgen als het goed is, 25 auto’s geparkeerd. Mensen in de auto mogen zich samen maximaal een uur per dag buiten hun vak van het parkeerterrein begeven, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek. Langer dan een uur betekent diskwalificatie. Even de benen strekken binnen het vak, mag wel. Nieuwe inzittenden inzetten is verboden. En verder moet iedereen zich maar zien te vermaken, misschien wel meer dan vier dagen lang. Al zullen de SLAM!-dj’s ze daar af en toe bij helpen.

Wat als er 15.000 auto’s op komen dagen?

De afgelopen week heeft SLAM! aan een aantal automobilisten al een verzekerd plekje op het terrein weggegeven. Nul auto’s zal dus nooit gebeuren en verder is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar wat nou als er zomaar 15.000 vierwielers richting Vijfhuizen komen en de dj’s op de radio hun eigen file moeten aankondigen? Anoûl: „We hebben natuurlijk een wachtrij om aan te sluiten voor als er iemand opgeeft (ook als je kort geparkeerd staat maak je dus kans in de uiteindelijke loterij, red.). We gaan het meemaken… Chaos? Dat is misschien ook wel een beetje de bedoeling van de actie, haha. In de avond en nacht vragen we mensen die wachten wel om naar huis te gaan, om zes uur ’s morgens gaat de wachtrij weer open.”

Is er ook een douche eigenlijk? Marijn: „Nee, het wordt stinken. Ik raad deelnemers aan droogshampoo mee te nemen.” Anoûl heeft een ‘maar’: „Heel misschien is er tijdens de week wel een prijs te winnen waarmee je weer lekker fris in je auto kunt gaan zitten. Verder houden we geheim wat eventuele bonussen zouden kunnen zijn. Bonussen kunnen het autoleven wat draaglijker maken. Maar als je playstation in je auto past, neem het mee zou ik zeggen. Je moet jezelf zien te vermaken, maar via SLAM! regelen we ook genoeg entertainment. We hebben van live-muziek van artiesten tot leuke spelletjes op de planning staan.”

Stilstaan met SLAM! op je radio of…

Een verplichting om SLAM! in je auto aan te hebben staan, vermeldt het wedstrijdreglement niet. Maar betekent een andere zender ‘hartelijk dank, maar wegwezen’? Marijn lachend: „Daar ga ik wel even een probleem van maken, ja. Het is dat een officiële notaris de trekking doet en ik of Anoûl het lootje niet mag trekken, maar anders had je niet gewonnen.”

Marijn heeft bij die extra prijs van de Wegenwacht een eigen verhaal: „Ik kwam laatst in de spits op de A27 op de linkerbaan net voor de brug bij Gorinchem stil te staan. De mensen die een jaar gratis pechhulp winnen, weten donderdag inmiddels ook hoe kut het is om met je auto stil te staan.” Anoûl: „We lezen bij SLAM! vaak de files voor die Marijn heeft veroorzaakt.”

Wil je de Parking Lottery van SLAM! live volgen en zien? Dat kan hier. Je kunt dan gelijk spotten of er een parkeerplek vrij is waar je kunt gaan staan.

