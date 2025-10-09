Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Wie denkt ze wel dat ze is?’, nieuwe Netflix-docu laat alle kanten van Victoria Beckham zien

Een mode-icoon met nu een eigen fashionshow in Parijs op haar naam. Ruim 25 jaar getrouwd met die grote voetbalster, David Beckham. Tijd voor een eigen documentaire dus voor Victoria Beckham op Netflix. Maar is zij altijd zo’n ‘succesnummer’ geweest? Nou, nee.

Of ze er jaloers op was, geen idee. Maar David Beckham had al twee jaar geleden een docu op Netflix. Nu is zijn vrouw Victoria aan de beurt en dat zat er altijd al wel een beetje aan te komen natuurlijk. Beroemd tot aan de maan, zingende wereldster in de jaren 90 en nu actief met een eigen miljoenenbusiness in de mode- en beautywereld.

Victoria Beckham is in drie delen vanaf vandaag op de streamingdienst te zien. Metro zag voor tv-rubriek Blik op de Buis alvast deel één, met de ondertitel Who does she think she is?

Beckham van onzeker tot in één klap een wereldster

Victoria Beckham, 51 jaar nu, werd als dochter van een elektronicaverkoper geboren in het Britse Hertfordshire. De jonge Victoria Adams geeft toe dat ze als schoolgaand meisje en tiener allesbehalve populair en juist behoorlijk verlegen was. Ze trad al wel graag op, al was het voor haar ouders. Kleine Victoria verkleedde zich wanneer dat maar kon, danste en kende ieder musicalliedje uit haar hoofd. In andere woorden: ze was een eenzaam kind en kroop graag in de huid van iemand anders om aan dat niet zo blije wereldje te kunnen ontsnappen. „Ik wilde zó graag leuk gevonden worden.”

Alles veranderde, toen die onzekere Victoria het aandurfde om zich aan te melden voor een auditie voor ‘een of ander meidengroepje’. Het door anderen bedachte meidenclubje bleek de Spice Girls in wording. De bijna 20-jarige (nu) Beckham werd in 1994 in één keer een wereldster met de bijnaam Posh Spice. De door de zangeressen verkondigde girlpower („volg je droom, je mag zijn wie je bent”) zorgde er ook voor dat de Engelse een voorbeeld voor vele miljoenen meisjes en vrouwen was. De Spice Girls stopte in 2001 (nou ja, ze kwamen af en toe terug), maar Victoria Beckham geeft die girlpower-boodschap nog altijd door, zoals aan dochter Harper.

Beckham, altijd en overal door iedereen beoordeeld

Victoria Beckham, Who does she think she is? is de start van de weg naar een nieuw succes: haar eerste eigen show tijdens de Paris Fashion Week. Haar mode-imperium is hartstikke geliefd, maar kenners noemen de flinke stap in de documentaire toch spannend. „De modewereld is verzadigd.” Beckham toont zich echter een atypische voetbalvrouw. Ze is zelfbewust en heeft altijd een eigen carrière nagestreefd. Ze ontwerpt haar collecties ook zelf: „Dat wat ik zelf graag draag.”

Dat zij achttien jaar geleden een modecarrière begon, was behoorlijk lastig. Wat ze ervan wist: niks. Ja, ze hield van mode, had er ook haar dromen over, maar vooral angsten. „Ik wist wel wat mensen van me zouden vinden. Die popster, die voetbalvrouw, wie denkt ze dat ze is? Mensen die al in de mode zaten, zouden me echt niet cool vinden.” Beckham zette echter door en geeft toe een enorme prestatiedrang te hebben omdat ze altijd en overal door iedereen maar beoordeeld wordt.

„En ik weet ook wat het is om plotseling helemaal niets meer te hebben.” Ze is daarmee weer terug bij de Spice Girls, het bijzondere avontuur dat – ook voor haar – totaal onverwacht stopte. Van toegejuicht worden in alle grote steden en stadions ter wereld, zat ze plotseling alleen in een flatje in Manchester als manlief ging trainen. Ze had toen geen idee wat ze met haar leven zou gaan doen.

Ook aandacht voor het gezin Beckham

Het kwam allemaal wel goed, weten we nu. Zien we dan alleen die Spice Girls en haar modewerk? Gelukkig niet. Haar gezin met David en vier kinderen wordt niet vergeten en is af en toe ook lekker kneuterig. Bijvoorbeeld als Victoria Beckham haar man in hun ‘stulpje’ in Miami uitlegt welk knopje van de blender hij moet indrukken en hem verwijt „nooit te luisteren”. De voetballer van weleer vertelt vervolgens een bijzonder slechte mop, waarna zijn vrouw zuchtend reageert: „Deze docu gaat over mij.”

Bijzonder trouwens, dat zo’n beroemd koppel al meer dan een kwart eeuw (1999) getrouwd is. Het is bijna aandoenlijk om te zien hoe David Beckham zijn ‘Vic’ nog altijd verafgoodt. Hun dates waren in de beginperiode totaal in het geheim „omdat zij een wereldberoemde Spice Girl en ik maar een voetballer van Manchester United was”. Al juichten uitverkochte stadions ook voor deze man op voetbalschoenen: „Ik was toen echt heel erg trots dat ik een date met Posh Spice had.”

Zulke dingetjes maken deze docu bezienswaardig en het kijkt lekker weg. Verder is het voor de hoofdpersoon en haar modewerk ook een heerlijke reclamespot natuurlijk.

Aantal blikken uit 5: 3

Victoria Beckham is vanaf vandaag (9 oktober) op Netflix te zien.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

Reacties