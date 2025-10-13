Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Première musical Hairspray: na grote schrik om onwelwording, toch het feest dat het moet zijn

De nieuwste versie van de musical Hairspray is een kleurrijk en swingend feest geworden dat deze titel gewoon moet zijn. Maar de première was door een naar incident gisteren allesbehalve gewoon. De feestelijke voorstelling werd zelfs stilgelegd.

Het is iets wat je nooit wilt en al helemaal niet tijdens de première waar je als musicalcast zo lang voor hebt gebikkeld. Het gebeurde in het Oude Luxor-theater in Rotterdam wel: een bezoeker werd onwel en had dringend hulp nodig. Halverwege de eerste akte van Hairspray ontstond er paniek en acteurs verlieten geschrokken het toneel. Het ging om een meisje van nog maar 16 jaar. Uiteindelijk ging het goed met de tiener, vertelde Hans Cornelissen van producent De Graaf & Cornelissen aan het publiek. Ze werd voor onderzoek wel met een ziekenauto naar het ziekenhuis gebracht.

Overigens was Cornelissen ter ore gekomen dat het nare gebeuren waarschijnlijk was gefilmd. „Ik weet dat dat blijkbaar van deze tijd is, maar ik verzoek met klem dit niet online te zetten.” Zijn oproep leverde zo ongeveer het hardste applaus van de dag op.

Voor de start van Hairspray al 50.000 tickets verkocht

Goed, terug naar daar waar het om ging: Hairspray van regisseur Joep Onderdelinden. De musical is een alweer 37 jaar oude titel inmiddels (zie kader) met Richard Groenendijk en Tamar Floor in de hoofdrollen van moeder en dochter Edna en Tracy Turnblad. Dat Nederlandse theaterliefhebbers op zo’n feelgood stuk zaten te wachten, blijkt wel. Twee weken voor de première waren er al 50.000 kaartjes verkocht.

We zijn bij Hairspray in de jaren 60 in Amerika en alles moet anders. Nieuwe muziek met flitsende dans, hippe kleding en opvallende kapsels. Ook op maatschappelijk gebied moet de wereld flink opgeschud worden. En daar zorgt Tracy Turnblad, samen met haar moeder Edna, wel voor. Ze krijgt de kans om op tv in de populaire Corny Collins Show en met name een uitzending rond Miss Hairspray 1962 te dansen (sponsor: Ultrastrak Haarlak). Die kans grijpt ze aan om te laten zien dat er voor iedereen in de wereld een plaats is. Hoezo is er geen plek voor mensen met een maatje meer, zoals Tracy? En al helemaal: waarom mogen mensen met een andere huidskleur niet meedoen?

Racisme en fat-shaming, maar ook een glimlach

Dat laatste klinkt als een zwaar en serieus onderwerp, maar je kunt het theater met een gerust hart bezoeken en met een glimlach op je gezicht weer verlaten. De discriminatie en het racisme worden echt wel benoemd en vaak ook. Fat-shaming klinkt bijvoorbeeld uit de mond van de zeer racistische tv-producent Velma Von Tussle (Cathalijne de Sonnaville): „Je bent niet te laat, maar wel te veel.” Zwarte mensen zijn in haar tv-uitzending ‘simpelweg’ niet welkom en ook wordt „géén zwarte muziek!” geroepen. Maar gelukkig hebben we Tracy en gaandeweg ook haar moeder om daar iets aan te doen.

Ondertussen is het script ‘wel wat meer 2025’ gemaakt, met grapjes als „de rechtspraak manipuleren, dat is zooooooo níet Amerikaans”. Vertaler Allard Blom zorgde daarvoor. Dat gebeurt allemaal op een podium met draaischijf, het ding dat beroemd werd door Les Misérables (maar uit de nieuwste versie werd geschrapt).

🎙️ Geschiedenis Hairspray Hairspray verscheen in 1988 voor het eerst, als film. De eerste Edna Turnblad was Divine, een dragqueen die maar 43 jaar werd en als zanger een wereldhit scoorde met de discostamper Shoot Your Shot. Als musical beleefde Hairspray z’n première in 2002, op Broadway in New York. Een remake van de film kwam uit in 2007, met onder meer John Travolta als Edna, Zac Efron als de stoere danser Link en Michelle Pfeiffer als racistische tv-producent. In Nederland zagen we de musical ook al. Arjan Ederveen was Edna Turnblad, Esmée van Kampen Tracy en Jim Bakkum kroop in de huid van Link.

Prima cast, maar één echte ster

Hoofdrolspeelster Tamar Floor, een nieuwkomer, blijkt een waardig opvolger van Esmée van Kampen. Ze is een energieke Tracy en heeft een dijk van een stem. Goed op dreef is ook Nurlaila Karim als Motormouth Maybelle. Ze krijgt een open doekje, een ovatie tijdens de voorstelling, voor haar belangrijkste song. Ook een pluim voor de Vlaamse Pauline Joris. Als Tracy’s wat gekkige vriendinnetje moet ze driekwart van de show hysterisch doen, kauwgom kauwen en uit de maat hupsen, maar als ze uiteindelijk los mag, blijkt hoe goed zij werkelijk kan dansen.

Leuk en steady is het musical-debuut van Rein van Duivenboden als Link. Misschien heb je ooit voor hem staan te gillen als lid van de boyband Mainstreet. Dat is overigens alweer zo’n tien jaar geleden, een tijd waarin Van Duivenboden en zijn collega’s gasthoofdredacteuren van Metro waren.

Hoe goed allemaal ook, Richard Groenendijk steelt als Edna Turnblad echt de show. Naast de bekende titel moet zijn grote naam voor de verkoop van de tickets zorgen, dus er rustte wat druk op zijn schouders.

Grap om nare gebeurtenis een plek te geven

Groenendijk geeft deze Hairspray ondanks het Amerikaanse verhaal een heerlijk Rotterdamse Edna Turnblad, een taaltje dat hij natuurlijk beheerst. De voorstelling is amper begonnen of hij (of zij) roept al dat hij er „helemaal de tering in heeft”. Groenendijk oogstte dit jaar ook al lof voor zijn tv-optreden als Pilatus in The Passion. Nu straalt hij in Hairspray, een rol die je hem vooraf eerlijk gezegd ook echt wel zag doen.

De cabaretier – want dat is hij – komt tijdens de première toch af en toe naar boven. Twee scènes met zijn man (Barry Beijer als Wilbur Turnblad) laat hij expres behoorlijk in de soep lopen, waardoor Beijer stikt van het lachen. Moet kunnen en is juist leuk. Maar knap is het als Richard Groenendijk bij het hervatten van de show na de onwelwording, er binnen enkele minuten een grap over durft te maken. Buiten het script om roept hij „straks moet je nog gereanimeerd worden”. Dat is harde humor, maar het haalde de grootste schrik bij het publiek meteen uit de lucht. Alsof Groenendijk een teken gaf van ‘het is goedgekomen mensen, nu gaan we door en richting feest’. En dat werd het, met slotstuk Niemand stopt de beat.

Beoordeling uit 5: 4

