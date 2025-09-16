Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Johan Derksen lijstduwer voor VVD: ‘Ga rechts Nederland op poten zetten’

Johan Derksen (76) schuift volgend jaar aan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Aa en Hunze. De Vandaag Inside-analist kondigde gisteravond aan dat hij lijstduwer wordt voor de VVD.

„Ik ga rechts Nederland op poten zetten”, zei hij in de uitzending. In bovenstaande video zie je nog hoe Derksen fel van leer trekt over VVD-leider Dilan Yesilgöz.

Derksen op de kieslijst van de VVD

De oud-voetbaljournalist werd overgehaald door VVD-wethouder Richard Heling, die hem benaderde om op de kieslijst te staan. „Dan hebben ze voor het eerst een VVD’er die kritisch is op de partij. Daar zullen ze aan moeten wennen.”

Hoewel Derksen benadrukt geen politieke ambities te hebben, vindt hij de VVD „een partij waar je je niet voor hoeft te schamen”. Waar hij als eerste mee zou beginnen? „Alle illegale wolven het land uit.”

Opvallend genoeg is Derksen nog niet zeker of hij in oktober ook landelijk op de VVD gaat stemmen. „Ik sluit niet uit dat ik op een andere partij stem. In de provincie loop je tegen heel andere problemen aan dan in Den Haag.”

Gemeenteraadsverkiezingen in 2026

In maart 2026 gaan Nederlanders opnieuw naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal worden er dan in ruim 300 gemeenten raadsleden gekozen, die de komende vier jaar bepalen hoe het lokale beleid eruitziet. Gemeenteraden gaan over zaken die inwoners direct raken, zoals woningbouw, jeugdzorg, duurzaamheid, veiligheid en sportvoorzieningen.

Lijstduwers zoals Derksen staan vaak onderaan de kieslijst. Hun rol is vooral symbolisch: zij trekken met hun bekendheid extra aandacht voor de partij, maar hebben meestal niet de ambitie om een raadszetel daadwerkelijk in te nemen. Toch kan het voorkomen dat een lijstduwer door voorkeurstemmen alsnog in de raad belandt.

Derksen benadrukt dat hij zich vooral wil inzetten om de VVD in Aa en Hunze zichtbaarder te maken. „Ik vind het wel leuk om eens te kijken hoe dat lokaal allemaal werkt”, zei hij in Vandaag Inside.

