Jimmy Kimmel weer op televisie: lof én woede na korte schorsing

De Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel is weer terug op televisie, maar zijn rentree zorgt voor flinke verdeeldheid. Dat schrijft The New York Times.

De democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, noemt de hervatting van Jimmy Kimmel Live! op X „een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting overal ter wereld”. Niet iedereen deelt dat enthousiasme.



Thank you to everyone but @BrendanCarrFCC. This is a win for free speech everywhere. https://t.co/Ww8eHwFfhk — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 22, 2025

Kritiek vanuit conservatieve hoek

Voormalig Fox News-presentatrice Megyn Kelly vindt de schorsing van Kimmel veel te kort. „Het moet fijn zijn om links te zijn”, schrijft ze op X. „De schorsing duurt vijf dagen en hij staat weer volop in de schijnwerpers. Als hij rechts zou zijn geweest, was hij in de marge verdwenen.”

Ook de conservatieve commentator Matt Walsh uit stevige kritiek. Volgens hem stellen progressieve Amerikanen dat Kimmels tijdelijke schorsing een grotere aanval op de vrijheid van meningsuiting was „dan het doodschieten van Charlie Kirk”, de conservatieve activist over wie Kimmel eerder omstreden uitspraken deed.



Which makes “reaching out” to these ppl impossible. As is so often the case with the Left, they commit harm, then want the conversation about what’s next to be premised in pure fiction. Complete and total dealbreaker. https://t.co/aRo477IhCj — Megyn Kelly (@megynkelly) September 23, 2025

Disney hervat show

Jimmy Kimmel Live! werd vorige week voor onbepaalde tijd stopgezet na Kimmels uitspraken over de dood van Kirk. Disney besloot, na „diepgaande gesprekken” om de talkshow deze week weer te laten doorgaan.

De Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU reageerde gisteren al kritisch op de schorsing. In een open brief, ondertekend door ruim vijfhonderd beroemdheden, stelde de organisatie dat de overheid bedrijven onder druk zette om de show stil te leggen. Na Kimmels terugkeer benadrukt de ACLU dat dit volgens hen „niet de laatste poging van de regering zal zijn”.

Arjen Lubach

Vorige week ging nog een satirische filmpje van Arjen Lubach, met alternatieve scènes en liedjes uit Disney-klassiekers, viraal zowel in Nederland als in Amerika.

Hierin stelde Lubach dat „Trump bezig is iedereen die kritiek heeft de mond te snoeren”. „Trump heeft al die bedrijven totaal in zijn zak zitten, en zelfs het grote Disney is als de dood voor Trump. Alles moet nu gaan zoals Trump het wil. Alles moet MAGA worden.”

Op X grapt iemand: „Het filmpje van Arjen Lubach heeft gewerkt.”



