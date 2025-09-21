Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gordon haalt uit naar realityshows: ‘De leegheid spat soms van het scherm’

Gordon heeft zich op sociale media fel uitgelaten over het huidige aanbod van realityprogramma’s. Via Facebook en Instagram deelt de zanger en presentator zijn onvrede en noemt hij de shows „nep” en „leeg”.

Volgens hem spat de oppervlakkigheid letterlijk van het scherm.

Kritiek op populaire titels

In zijn bericht somt de 57-jarige Gordon meerdere bekende realitytitels op, waaronder Ex on the Beach, Love Island, Paradise Hotel en Real Housewives. Volgens Gordon zit er weinig ‘real’ in de programma’s die die term juist zo nadrukkelijk in de titel dragen. „Je zou bijna vergeten dat het woord real erin staat, want er is niets echt aan”, aldus de zanger.

Zijn grootste bezwaar ligt niet alleen bij de deelnemers, maar vooral bij de makers. Die zouden volgens hem precies weten hoe ze drama moeten creëren om kijkcijfers te trekken. Ondertussen ontstaat er volgens Gordon een nieuwe groep „B-sterren” die vooral beroemd wordt door luidruchtig gedrag, zonder dat er enig talent aan te pas komt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Misschien ben ik ouderwets’

De kritiek van Gordon is volgens hemzelf deels te verklaren door zijn leeftijd. „Misschien kijk ik liever naar televisie waar je nog iets van leert, of die je raakt zonder dat er een glas wijn over iemand anders heen gaat,” schrijft hij.

Daarmee plaatst hij zich tegenover de vaak confronterende en sensationele formats die de laatste jaren populair zijn.

Eigen realityserie

Opvallend genoeg maakte Gordon zelf recent nog deel uit van een realityshow. In 2024 werd zijn serie Dit Ben Ik: Gordon uitgezonden bij SBS6. Daarin liet hij zijn leven in Dubai zien, de voorbereidingen voor zijn koffiezaak in Blaricum én zijn persoonlijke worstelingen met eenzaamheid en verslaving.

Ondanks zijn kritische toon ziet hij dus ook de waarde van reality als middel om een persoonlijk verhaal te vertellen.

Toch ook een guilty pleasure

Gordon geeft toe dat hij de programma’s niet volledig links kan laten liggen. Hij noemt reality een „guilty pleasure” en bekent dat hij toch vaak blijft hangen tijdens het zappen. „Gniffelend om de zoveelste jungle-ruzie,” schrijft hij met een knipoog.

Zijn bericht zorgde op sociale media voor veel reacties. Waar sommigen zijn kritiek herkennen en steunen, wijzen anderen op zijn eigen rol binnen het genre. Daarmee blijft de discussie over realitytelevisie actueel: nep of niet, de kijker blijft massaal afstemmen.

Reacties