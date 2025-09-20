Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lof voor Lubach: Disney-satire gaat viral en bereikt Amerikaanse media en sterren

Het satirische filmpje van Arjen Lubach, met alternatieve scènes en liedjes uit Disney-klassiekers is uitzonderlijk goed bekeken én heeft de Amerikaanse media bereikt. Ook Amerikaanse sterren delen de video.

De satirische Disney-compilatie die Arjen Lubach donderdagavond in zijn tv-programma toonde, is al meer dan een miljoen keer online bekeken. Volgens de redactie van het programma is dit aantal bovengemiddeld.

Entertainmentwebsite The Wrap prijst de Nederlandse comedian voor zijn „hilarious roast” van Disney en ABC. ABC, dat valt onder het Disney-concern, schrapte het programma vanwege opmerkingen die Kimmel maakte over de moord op Charlie Kirk. De rechtse activist en Trump-aanhanger werd vorige week doodgeschoten bij een bijeenkomst op een universiteit in Utah.

Kimmel had gesuggereerd dat het kamp van president Donald Trump politiek gewin wilde halen uit de moord op Kirk. Trump riep al eerder op tot het vertrek van Kimmel, omdat hij veel kritiek op hem uit. Sommige experts zijn er dan ook van overtuigd dat Trump een dictator-in-wording is. Uit een peiling bleek ook dat een groot deel van de Europeanen Trump beschouwt als een dictator.

Bekende Disneyklassiekers in filmpje

„Trump is bezig iedereen die kritiek heeft de mond te snoeren. Trump heeft al die bedrijven totaal in zijn zak zitten, en zelfs het grote Disney is als de dood voor Trump”, stelt Lubach in zijn show. „Alles moet nu gaan zoals Trump het wel. Alles moet MAGA worden.”

De compilatie bevat scènes uit bekende Disneyklassiekers, maar dan bewerkt op een manier waar Donald Trump volgens Lubach blij van zou worden. Zo zegt de vader van Belle uit Beauty and the Beast dat hij zijn eigen dochter lekker vindt en zou willen daten en wordt Aladdin, terwijl hij prinses Jasmine toezingt, afgevoerd door ICE, de Amerikaanse immigratiedienst. Timon en Pumbaa uit The Lion King zingen ‘Hakuna MAGA-ta‘, in plaats van ‘Hakuna Matata‘. En prinses Anna uit Frozen zegt tegen haar vriend, de sneeuwman Olaf, dat zijn bestaan bewijst dat klimaatverandering onzin is.

De hit We don’t talk about Bruno uit Encanto is in de satirische compilatie We don’t talk about Jeffrey geworden, een verwijzing naar de veroordeelde miljardair Jeffrey Epstein met wie Trump bevriend was.

Ook wil de prins uit The Little Mermaid zeemeermin Ariël „by the pussy grabben” al weet hij niet precies waar haar ‘pussy‘ zit. Dit is een verwijzing naar een uitspraak die Trump ooit deed over vrouwen.

Veel gedeeld op social media

Ook op sociale media wordt het filmpje van Lubach veel gedeeld. Onder meer actrice Charisma Carpenter, bekend uit de hitserie Buffy the Vampire Slayer, deelt de satirische Disneycompilatie in haar Instagram Stories. Datzelfde geldt voor comédienne Rosie o’Donnell, die zich vaak kritisch uitlaat over Trump. De president dreigde om die reden onlangs zelfs haar Amerikaanse paspoort af te pakken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dutch talk-show host Lubach put together an absolutely savage takedown of Disney after they bowed down to the Trump administration to take Jimmy Kimmel off the air pic.twitter.com/YIC82fUK4m — Marco Foster (@MarcoFoster_) September 19, 2025

Ook op X, Threads en Bluesky wordt het Nederlandse item in veel Engelstalige kanalen gedeeld .De Nederlandse afdeling van Disney liet vrijdag weten niet te reageren op het filmpje.

Reacties