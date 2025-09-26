Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mag Israël meedoen aan het Eurovisie Songfestival? In november valt het besluit

Het wordt eerder dan verwacht duidelijk of Israël mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival. De European Broadcasting Union (EBU), organisator van het evenement, wil begin november al een stemming houden.

Dat vertelde songfestival commentator Cornald Maas in de talkshow Eva.

Beslissing vervroegd

Oorspronkelijk zou de beslissing pas in december vallen. Hoe de stemming precies wordt georganiseerd, is nog niet duidelijk. Wel heeft de EBU inmiddels een brief gestuurd naar alle deelnemende omroepen. Het Oostenrijkse persbureau APA heeft die brief ingezien. Ook de Nederlandse omroep AVROTROS bevestigt dat er een uitnodiging is ontvangen voor de stemming.

De Israëlische omroep KAN laat weten dat het festival zijn „culturele en niet-politieke identiteit” moet behouden. Daarnaast wil Israël dat er alleen een besluit wordt genomen als driekwart van de landen instemt.

Nederland doet niet mee aan het Songfestival als Israël aanwezig is

Eerder dit jaar maakte Nederland al bekend het Songfestival te boycotten als Israël toch deelneemt. Ook andere landen hebben aangegeven in dat geval niet aanwezig te zullen zijn.

De jubileumeditie, de 70ste, staat gepland voor mei 2026 in Wenen. De finale vindt plaats op 16 mei in de Wiener Stadthalle, de grootste concerthal van de stad.

Israël reageerde teleurgesteld op de Nederlandse houding. Izchak Sonnenschein, jarenlang hoofd van de Israëlische Songfestival-delegatie, noemde de boycot extra pijnlijk. „Spanje en Ierland zijn vaker kritisch op Israël, maar Nederland werd juist als vriend gezien. Dat maakt het des te teleurstellender.”

