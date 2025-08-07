Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Vieze Jack’ zorgt voor breuk in showbizzhuwelijk, maar wie is hij eigenlijk?

‘Vieze Jack’ is een naam die deze week opvallend vaak voorbij komt. De artiest wordt in één adem genoemd met de relatiebreuk tussen Steven Kazàn en Jamie Kames. Maar wat is er nu precies aan de hand? En wie is Vieze Jack?

Steven Kazàn is een bekende goochelaar en tevens de jongste zoon van illusionist Hans Kazàn. Hij is al jaren getrouwd met Jamie Kames en de twee hebben samen een zoon, Oliver (10). Deze week ging er echter een gerucht rond dat de relatie tussen Steven en Jamie voorbij is omdat zij zou zijn vreemdgegaan met Jeffrey Erens, bij het grote publiek bekend als feestzanger Vieze Jack.

Videoclip blijkt werkelijkheid

Saillant detail: slechts een half jaar geleden figureerde Jamie samen met Steven in een videoclip van Vieze Jack, genaamd Ja Tada. In de clip valt ze als een blok voor Vieze Jack en dat blijkt in het echte leven ook te zijn gebeurd. In een openhartige Instagrampost laat Jamie gisteren weten dat haar relatie met Steven inderdaad op de klippen is gelopen omdat ze verliefd is geworden op Jeffrey.

Verklaring van Jamie

„Mensen die mij persoonlijk kennen, weten dat ik erg op mezelf ben en al veertien jaar nauwelijks mensen dichtbij toelaat”, zo schrijft Jamie. Afgelopen zomer ontmoet ze Jeffrey tijdens de opnames van Ja Tada en komt daar verandering in. Er ontstaat volgens haar een ‘bijzondere vriendschap’. „Die vriendschap zorgde voor spanningen bij ons thuis, waardoor de fijne en liefdevolle dynamiek die Steven en ik altijd hadden, plots omsloeg. Dit hadden we nog nooit eerder meegemaakt.”

Het drijft een wig tussen de twee. „Uiteindelijk is de vriendschap met Jeffrey opgebloeid tot meer. Dat had ik ook nooit verwacht of voor mij gezien. Het is heel erg lastig als je ook voor een ander liefde gaat voelen in een huwelijk en daar als stel mee om moet gaan. Sommige mensen slagen daarin, andere mensen niet.” Hoewel zij en Steven naar eigen zeggen hun ‘best hebben gedaan’ om het weer te laten werken, is dat niet gelukt. „Dat is heel verdrietig en we proberen dat een plek voor onszelf te geven.”

Wie is Vieze Jack?

Vieze Jack is sinds 2013 een bekend fenomeen in de carnavalswereld. Hij breekt destijds door met zijn nummer Ik ben Jack en noemt zichzelf sindsdien ‘de meest sexy feestartiest van Nederland’. Hij kiest elk jaar een beroep uit waar hij vervolgens een lied over schrijft. Zo trad hij eerder al op als ‘Captain Jack’, als een brandweerman en als bouwvakker. Ondanks zijn onverzorgde uiterlijk valt de artiest goed in de smaak: hij heeft bijna 80.000 luisteraars per maand op Spotify en zijn nummer De hut verbouwen is al meer dan 6,4 miljoen keer beluisterd.

Overigens ziet Jeffrey er in het echt niet zo smoezelig uit. Hij gaat voor elk optreden flink in de make-up en meet zichzelf een neppe bierbuik aan. In het echte leven ziet hij (links) er heel anders uit.



