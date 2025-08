Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Hou eens op met die festivalmuntjes, we willen gewoon pinnen’

Dat was ooit nog eens (mega)hip, denkt de wat oudere muziekliefhebber nu over festivalmuntjes. Totáál achterhaald, vinden de late generaties inmiddels (net als die ouwe rockers trouwens). Festivalmuntjes: weg ermee. Pinnen / met je smartphone betalen: dat moet de norm op festivals zijn.

Dat blijkt in ieder geval uit onderzoek van myPOS onder Nederlandse festivalgangers. Het bedrijf in betaaloplossingen maakt de uitslagen daarvan vandaag bekend. De belangrijkste misschien: 73 procent van de Nederlanders vindt contactloos betalen met een pinpas onmisbaar op evenementen.

Pinnen op een festival

In een ander artikel van Metro lees je of pinnen veilig is, als je er op een festival of ander event mee betaalt. Hoeveel sommige mensen aan festivalmuntjes uitgeven, is dan weer een heel ander verhaal. We vroegen het op Pinkpop, zie je hieronder.

Festivalmuntjes allesbehalve nog favoriet

Die festivalmuntjes waren (en zijn) natuurlijk wel een voltreffer qua handigheid. Wie een drankje wilde leverde een muntje bij de drankhaler en je had nooit gelazer. Denk aan die ‘vrek van de vriendengroep’ die het altijd voor elkaar kreeg om geen rondje bier te halen. Met festivalmuntjes was dat, als je het ‘muntje-biertje-principe’ hanteerde, verleden tijd.

De top van favoriete betaalmiddelen op festivals zijn (meerdere antwoorden waren bij het onderzoek mogelijk):

Contactloos met pin, 73 procent Contant geld, 53 procent Contactloos met de smartphone Contactloos met wearable (bijvoorbeeld een horloge of een polsbandje met ’tegoed’), 14 procent Festivalmuntjes, 12 procent

Contant geld toch ook geliefd

Het aantal mensen in ons land dat met cash geld op zak loopt, slinkt en slinkt. Misschien heb je thuis nog de befaamde 70 euro in de kast liggen, het adviesbedrag voor als bij een ramp het digitale betalingsverkeer helemaal stil zou vallen.

Toch vinden ook veel Nederlanders dat contant betalen op een festival een goede optie is. Waaróm?, zou je je kunnen afvragen. Handig is het in elk geval niet. Wie weet komt dat omdat een deel van de samenleving digitaal betalingsverkeer niet vertrouwt. Of deze mensen festivals toch bezoeken als je alleen met pin kunt betalen, is dan weer niet duidelijk.

🍺 Meer pin, meer pils Een extra rondje is zo gepind. Voor 22 procent is contactloos betalen net dat zetje om nog een drankje of snack te halen. Geen gedoe met festivalmuntjes verlaagt de drempel. En ook al klinkt één op de vijf misschien niet als veel, op een festival als Lowlands met 60.000 bezoekers komt dat toch neer op ruim 10.000 extra bestellingen.

Festivalmuntjes voor het toilet

Op festivals willen bezoekers vooral één ding: snel en makkelijk betalen. Dat geldt ook voor het toilet. Contant betalen voor een wc-bezoek kan anno 2025 niet meer: 58 procent vindt dit ouderwets en betaalt liever digitaal. Als er al betaalt moet worden uiteraard. Iets meer geld voor een ticket vragen en dan gratis wc’s aanbieden, is veel makkelijker en sympathieker geregeld.

Chris Brillouet, Country Manager van myPOS Benelux: „Het tijdperk van rondslingerende festivalmuntjes loopt ten einde. Steeds meer festivals stappen over op moderne betaalvormen zoals contactloos betalen met pinpas, telefoon of wearable. Bezoekers willen vooral gemak en snelheid aan de bar. Uit het onderzoek blijkt dat het dus ook nog eens goed is voor de omzet.”

Vorige Volgende

Reacties