Hond springt na dagen vermissing in de armen van Mart Hoogkamer: ‘Kilo’s kwijtgeraakt’

Mart Hoogkamer heeft gisteravond laat nog een dankbaar filmpje op Instagram Stories geplaatst. Hij bedankt hierin nogmaals iedereen die zich de afgelopen dagen heeft ingespannen om zijn hond Ciro terug te vinden.

Je raadt het al: de hond van Mart Hoogkamer is terug. Het dier was woensdag weggelopen van zijn vakantieadres bij een bos in Ede.

Mart Hoogkamer bedankt dierenliefhebbers

„Ik wil iedereen bedanken die alle berichten massaal gedeeld hebben”, zegt Hoogkamer in het filmpje ontroerd. „Ik wist wel dat er veel dierenliefhebbers waren in Nederland, maar niet dat het er zoveel waren.”

De zanger zegt „kapot” te zijn van de afgelopen dagen. „Voor mensen die vonden dat ik was aangekomen: er zijn weer wat kilootjes af!”, grapt hij. „Ik zweef nog van geluk.” Mart Hoogkamer wenste al zijn volgers een geweldige avond. „En hou jullie hond goed in de gaten!” adviseert hij nog.

Mart Hoogkamer raakte dit voorjaar ook al heel wat kilootjes kwijt door een tv-programma dat hij maakte met André Hazes. Metro schreef in mei over de reeks waarin de twee ‘echt aan het werk’ moesten, Hazes en Hoogkamer, tot uw dienst.

Stortvloed aan telefoontjes

De oproep van Hoogkamer om te helpen zoeken naar Ciro leidde de afgelopen dagen tot een stortvloed van telefoontjes naar de Honden Zoekgroep Gelderse Vallei. De gemeente Ede liet bosboa’s extra controleren om te kijken of de bezoekers zich wel aan de regels hielden.

