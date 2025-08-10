Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het gaat ‘eigenlijk best goed’ met Freek van Suzan en Freek

Freek Rikkerink (32) van het duo Suzan & Freek meldt op Instagram dat het „eigenlijk best heel goed” met hem gaat.

In mei maakte het duo bekend dat Freek ongeneeslijk ziek is. Hij heeft uitgezaaide longkanker.

Suzan en Freek

„Ik schrik soms nog als ik mezelf hardop ‘goed’ hoor zeggen als ik de vraag krijg, maar ik voel me goed en dat gevoel is gelukkig ook bevestigd door de eerste (spannende) CT-scan in juli”, aldus de zanger.

Hij geeft aan dat hij zich fysiek al beter voelde sinds de medicatie, maar noemt de bevestiging van de scan „heel fijn, daardoor durven we alles ook wat meer los te laten”.

Freek geeft aan dat hij en Suzan hun „draai weer een beetje gevonden” hebben.

Levensverlengende medicatie

Freek zit sinds juni aan de levensverlengende medicatie om zo de ziekte zoveel mogelijk af te remmen. Over een tijdje moet blijken of de medicatie aanslaat. Als dat het geval is, kan de situatie mogelijk langere tijd stabiel blijven.

Maar genezen, dat zal Freek niet meer. En daar zijn de twee ook realistisch over: „Uiteindelijk worden de kankercellen op termijn resistent tegen de medicijnen. Maar er zijn mensen die er al enkele jaren mee vooruit kunnen, dus daar houden we ons voor nu aan vast! En ondertussen hopen we heel hard op een wonder.”

Veel radiozenders lieten na het nieuws tegelijkertijd hun steun blijken, door op hetzelfde moment het nummer Lichtje Branden van Suzan & Freek te draaien.

Vorige Volgende

Reacties