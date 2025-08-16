Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steun voor ongeneeslijk zieke Gerard Cox ‘die geen zin in hele circus van chemokuren heeft’

Gerard Cox is ongeneeslijk ziek, laat hij vandaag in een interview met het AD weten. Er is uitgezaaide slokdarmkanker bij de 85-jarige zanger en acteur geconstateerd. Er klinkt op social media veel steun voor de Rotterdammer, die op bestralingen na geen hulp meer wil.

Gerard Cox voelde zich eind juli „ineens ontzettend beroerd en slap”, vertelt hij aan de krant. Hij was tien kilo afgevallen en kreeg na een onderzoek in het ziekenhuis de diagnose.

De zanger heeft besloten zich niet te laten behandelen. „Ik heb geen zin in dat hele circus met chemokuren, haren die van je kop vallen en dat je je doodziek voelt. „Of een ingrijpende operatie waarvan je niet weet hoe het afloopt. Ik heb misschien nog een paar maanden: daarin wil ik niet gaan lopen lijden.”

Gerard Cox scoorde in de jaren ’70 een nummer 1-hit in de Top 40 met ’t Is weer voorbij die mooie zomer.

‘Hoop dat de tumor zich een beetje gedraagt’

Omdat de tumor zorgde voor problemen bij het slikken, werd hij deze week wel elke dag bestraald. „En dat ding bloedt ook. Dus hopelijk helpen de bestralingen. Daarna hoop ik maar dat de tumor zich een beetje gedraagt.” De kanker is onder meer uitgezaaid naar zijn lever.

Gerard Cox is naast zanger ook liedjesschrijver, cabaretier, acteur en regisseur. De Rotterdammer verwierf bekendheid met de hitserie Toen was geluk heel gewoon. Jarenlang was hij het bekende gezicht in de reclames van zoutjesfabrikant Duyvis. Zijn slogan was steevast ‘Duyvis, als er een fuif is’.



De meest bekende Buschauffeur is aan zijn laatste rit bezig! Sterkte voor familie en vrienden #Gerardcox pic.twitter.com/3aFq21B5XF — Arjan Stoop (@ArjanStoop1) August 16, 2025

Steun voor Gerard Cox

Op social media klinkt steun voor Gerard Cox. Veel mensen hopen dat hem nog een paar goede maanden gegeven zijn. De Haagse politicus Richard de Mos zegt bijvoorbeeld: „Veel sterkte mooie kerel.” Ene John: „Ik en mijn familie hebben van u genoten als Jaap Kooiman in de serie Toen was geluk heel gewoon. We zullen u daarom niet snel vergeten. Bedankt Meneer Cox, wij wensen u sterkte en Gods zegen.”

Op X klinkt regelmatig begrip voor het feit dat de Rotterdammer zich niet wil laten behandelen („ik zou hetzelfde hebben gedaan”). Luiz denkt terug aan vroeger: „Die Laaielichter van Gerard Cox werd altijd gedraaid in mijn stamkroeg toen ik nog studeerde. Mooie tijden.” En Jan zegt: „Ik hoop dat veel lijden hem bespaard blijft. Hij zal gemist worden.”

