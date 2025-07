Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hierom ligt boek Het Zoutpad momenteel onder vuur: zijn delen ervan nep?

Er is een heuse rel ontstaan rondom de bestseller Het Zoutpad en de gelijknamige verfilming. Een Britse onderzoeksjournalist stelt dat meerdere beweringen in het ‘waargebeurde’ verhaal niet kloppen, wat bij fans van het boek tot grote verontwaardiging heeft gezorgd. Schrijfster Raynor Winn heeft inmiddels gereageerd op de aantijgingen.

Hoe zit het precies?

Het verhaal van Het Zoutpad

In Het Zoutpad vertelt Raynor Winn hoe ze samen met haar man Moth, met wie ze al dertig jaar samen is, door een verkeerde investering hun huis verliest. De twee raken dakloos en tot overmaat van ramp krijgt Moth ook nog eens te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. De twee besluiten daarop het beroemde South West Coast Path te wandelen, een tocht van zo’n 1000 kilometer langs de zuidwestkust van Engeland. Tijdens hun wandeltocht ontdekken ze dat de natuur een helende werking heeft op de gezondheid van Moth.

Raynor Winn besloot uiteindelijk het verhaal op te schrijven als geheugensteuntje voor haar man, die zich maanden na de wandeling nog maar weinig kon herinneren van de tocht. Het boek werd uiteindelijk in een daklozenkrant geplaatst en bereikte op die manier het grote publiek. In 2018 werd het verhaal door een uitgeverij gepubliceerd en het was direct een groot succes: er werden meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht en het verhaal werd zelfs verfilmd. Sinds mei draait dit verhaal ook in de Nederlandse bioscopen. Fans van het boek bestempelden Raynor Winn al snel als hun ‘guru’ en haalden veel kracht uit het bijzondere verhaal van het stel.

Gelogen over dakloos zijn

Afgelopen weekend barstte er echter een bom toen de Britse zondagskrant The Observer een artikel publiceerde waarin het boek met de grond gelijk gemaakt werd. Het verhaal zou volgens de krant gebaseerd zijn op leugens en bedrog. Zo heten Raynor Winn en haar man Moth in werkelijkheid Sally Walker en Tim en zouden ze helemaal niet dakloos zijn geweest. De twee zouden al die tijd gewoon in een huisje in Frankrijk hebben gewoond.

Daarnaast beschrijft Raynor Winn in Het Zoutpad dat zij en haar man dakloos werden omdat ze hun spaargeld toevertrouwden aan een vriend, om te investeren. Door meerdere rechtszaken en één vormfout zouden ze uiteindelijk failliet zijn gegaan en op straat zijn beland. Ze moesten naar eigen zeggen binnen vijf dagen hun boerderij verlaten.

Maar ook deze bewering klopt volgens The Observer niet. Raynor Winn zou zo’n 64.000 Britse pond hebben verduisterd van het bedrijf waar ze als boekhouder werkte, waarna er aangifte tegen haar werd gedaan. Ze zou daarop onder een valse naam gevlucht zijn. Ook zou ze geld hebben geleend van verre familie, om zo het gestolen geld en de juridische kosten terug te betalen. Maar hier hing wel een strenge voorwaarde aan: de eigenaar van het bedrijf mocht geen rechtszaak tegen haar beginnen en moest voor geheimhouding tekenen. De eigenaar ging hiermee akkoord en overleed uiteindelijk in 2012. Zijn weduwe is nu alsnog tegenover The Observer uit de school geklapt.

Vraagtekens bij gezondheid van man

Volgens The Observer is rammelt het verhaal over de gezondheid van haar man Moth ook aan alle kanten. In het boek wordt beschreven dat hij lijdt aan Corticobasale degeneratie (CBD), een zeldzame aandoening waarbij delen van de hersenen beschadigen en afsterven, vergelijkbaar met Parkinson. De levensverwachting na diagnose is zes tot acht jaar, maar Moth leeft achttien jaar na zijn diagnose nog steeds. Ook heeft hij weinig zichtbare symptomen. Negen neurologen en onderzoekers hebben zich ook sceptisch uitgelaten over de bewering dat de wandeltocht een gunstig effect had op zijn ziektebeeld.

Reactie van schrijfster

Raynor Winn heeft inmiddels gereageerd op de beschuldigingen in het artikel. „De suggestie dat Moth deze aandoening heeft verzonnen, is absoluut traumatiserend voor hem geweest”, zo schrijft ze. „Ik heb Moths situatie zo eerlijk mogelijk in kaart proberen te brengen, dat dit de meest ondraaglijke van alle aantijgingen is.” Om dit te bewijzen heeft ze ook twee klinische brieven gedeeld waaruit zou blijken dat haar man al jarenlang wordt behandeld.

Ook ontkent Ryanor Winn dat ze hun huis zouden hebben verloren door een ‘geschil’ met haar oud-baas. Volgens haar had een vriend een schuld bij hen en betaalde hij deze af in de vorm van een lening via zijn bedrijf. „Hij gebruikte de hypotheek op ons huis om zijn zakelijke schuldeisers af te betalen”, aldus de schrijfster.

De woning in Frankrijk die in The Observer wordt genoemd is volgens haar een onbewoonbare ruïne is die zij in 2007 kocht. „We hebben er nooit gewoond, dat zou onmogelijk zijn. We zijn er sinds 2007 niet meer geweest.” Tot slot legt ze ook nog uit waarom ze niet hun eigen namen gebruikt in het boek. „We worden ervan beschuldigd ons achter pseudoniemen te verschuilen. Dit is pertinent onwaar. Zoals de meesten gebruiken we deze bijnamen naast onze officiële namen.”

Tegen de BBC noemt Raynor Winn het artikel „zeer misleidend” en geeft ze aan juridisch advies in te gaan winnen. „Het boek is het echte verhaal van onze reis.”

