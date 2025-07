Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoofdpodium Tomorrowland volledig afgebrand, festival gaat wel door

Het hoofdpodium van het internationaal bekende dancefestival Tomorrowland in Boom bij Antwerpen is volledig afgebrand. Op beelden op sociale media is te zien dat alleen nog het zwartgeblakerde geraamte over is van het gigantische podium, dat elk jaar het paradepaardje is van het evenement, meldt de Vlaamse nieuwszender VRT.

Het festival gaat wel door, maar dan zonder mainstage, heeft de organisatie bekendgemaakt in een persconferentie. Debby Wilmsen van de organisatie noemde het feit dat het podium is vernietigd „vreselijk”. Ze meldde dat er geen slachtoffers zijn. De voorbereidingen voor Tomorrowland gaan gewoon door. „We gaan er een mooi festival van maken. Het zal zonder main stage zijn maar hopelijk kunnen we iets anders doen. Maar daar kan ik nu nog niet veel over zeggen.”

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Bij het hoofdpodium vinden meestal vuurwerkshows plaats en op beelden van de brand is ook te zien dat er vuurwerk ontploft.

Rook niet giftig

Volgens de autoriteiten is de rook niet giftig, maar buurtbewoners worden toch gevraagd om ramen en deuren dicht te houden.

Tomorrowland is een van de populairste festivals van de Benelux en trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers, verspreid over twee weekenden. Vrijdag gaat het eerste festivalweekend van start. Volgens de VRT werd er al sinds 2023 door 35 mensen gewerkt aan de bouw van het enorme hoofdpodium dat nu in vlammen is opgegaan. Het was de bedoeling dat de constructie na afloop van het festival zou worden verplaatst naar Brazilië voor Tomorrowland Brazil.

